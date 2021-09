LAS PERSONAS DESAPARECIDAS SON DE TODOS

En el cine debate sobre el documental “Te nombré en el silencio” se expuso la importancia de que la sociedad no sea indiferente y apoye la lucha de miles de mujeres en la búsqueda de sus hijos

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2021 – El tema de la desaparición de personas es muy fuerte y queremos desde el colectivo de Las Rastreadoras de El Fuerte el reconocimiento al trabajo de muchas mujeres que buscan a sus “tesoros”, señaló Mirna Nereyda Medina, madre de Roberto Corrales, desaparecido en Sinaloa, y protagonista del documental “Te nombré en el silencio”

Durante el cine debate organizado por el Instituto Federal de Defensoría Publica (IFDP) —se puede ver aquí https://bit.ly/3toj3r9— explicó que los familiares aprenden a vivir con el dolor y no claudicar en la búsqueda de sus seres queridos.

“Estamos trabajando para la no repetición de esta tragedia. No a la revictimización y la unidad de la sociedad para que no nos llamen ‘las locas de las palas’. Queremos concientizar a la sociedad y gobierno. Afortunadamente, hay mucha gente echada pa’delante”.

En su mensaje de apertura, el director general del IFDP, Netzaí Sandoval Ballesteros, aseguró que la desaparición forzada es una crisis humanitaria que nos obliga a reflexionar sobre los actos de crueldad que persisten en nuestro país.

“La desaparición forzada es un instrumento de terror. Este documental nos ayudan a reflexionar sobre el dolor y las consecuencias sociales y jurídicas de este fenómeno. Recientemente la SCJN emitió un pronunciamiento muy importante: las decisiones que toman organismos internacionales, acciones urgentes que emite el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU tienen una obligatoriedad para las autoridades de nuestro país. Esto ha costado muchos años y esfuerzo de abogadas y abogados, organizaciones civiles, pero sobre todo de los familiares que son un ejemplo de vida”

Por su parte, José María Espinosa de los Monteros, director del documental, reveló que este viaje que nació hace cinco años le cambió la vida y es una invitación para que la gente rompa con la normalización de la violencia.

“Hay luz y sobra muy particulares en las rastreadoras. Nombran a sus hijos cuando salen a buscarlos, hay un silencio sepulcral que cubre la indiferencia tanto de la sociedad como del gobierno. Nombrar y romper esa burbuja de silencio, es fundamental. Destaco el amor, la valentía de las rastreadoras, echadas para adelante como decimos en Sinaloa. El documental es una invitación a involucrarnos, lo que está en juego es si somos viables como sociedad. Las personas desaparecidas son de todos”.

En su intervención, Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, afirmó que cuando se habla de la desaparición de personas en México no se limita solo a ese tema sino a desaparición forzada, trata y reclutamiento forzado

“Hay más de 91 mil personas reportadas como desaparecidas y sus familias buscan que regresen a casa. Hay que luchar contra la indiferencia. Existen obligaciones claras por parte del Estado mexicano, pero quisiera subrayar que son números de guerra, y como sociedad estamos estáticos. ¿Qué hemos hecho como autoridades? Pero también hay que preguntarnos, ¿por qué esta tragedia no nos mueve como sociedad?”.

Finalmente, Claudia Fabiola Anaya Hernández, directora de la Coordinación Nacional del Servicio de Asesoría Jurídica del IFDP; Brayan Alberto Jove Vázquez, abogado de IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos; y Adriana Ortega Ortiz, secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacaron la importancia de las Acciones Urgentes como mecanismo humanitario previsto en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU.

Ortega Ortiz recordó́ que la resolución del pasado 17 de junio, donde la SCJN resolvió́ que las Acciones Urgentes de búsqueda emitidas por el Comité́ contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas deben ser cumplidas por las autoridades en México, fue gracias al juicio de amparo que impulsó Perla Damián Marciel, madre de Víctor Álvarez Damián, víctima de desaparición forzada a manos de elementos de seguridad publica de Veracruz entre el 6 y el 11 de diciembre del 2013, y el acompañamiento de IDHEAS

“La Corte precisó que el Estado mexicano firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por lo tanto, en una lectura de sentido común, el Estado está obligado al cumplimiento total del cuerpo de la Convención. Firmas un compromiso con la esperanza y decisión para que ese tratado tenga vida en el ámbito interno”.