Señal política

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

– LAS ULTIMAS DE ESTA LEGISLATURA CONTRA LOS DINEROS DEL PUEBLO

NO CABE DU

NO CABE DUDA Que con la decisión de los diputados locales panistas que están en contubernio con los del PRI en donde en esta ocasión solo participó el fantoche de FLORENTINO SAENZ COBOS que no llena en hacerle la barba al gobierno panista, APROBARON como la ve amigo lector que todos los funcionarios del gobernador hacia abajo que soliciten GUARURAS, GUARROS como coloquialmente se dice para que los cuiden a sus familias, viejas, descendientes y demás personajes que se sientan en agravio por la seguridad que vive el estado lo harán con cargo a los dineros del pueblo de Tamaulipas.

FUE PRECISAMENTE este sujeto ex alcalde y ex diputado local en otra ocasión que ha sido un servil eficiente del gobierno del PAN, como es FLORENTINO ARON SAENZ COBOS que le ha quedado bien el encarguito de legislador para que cumpla su cometido.

ASI seguramente, ha de estar el bono que se habrá de llevar como legislador de la saliente legislatura LXIV junto con otros nefastos sujetos como FRANCISCO GARZA DE COSS, JOAQUIN HERNANDEZ CORREA, IVETT BERMEA, ALBERTO LARA BAZALDUA, entre otros.

Pues un diputado como ARTURO SOTO ya no cobrará como tal, pero si lo hará como sub secretario de bienestar social del gobierno estatal.

ASI ES DE QUE por vida tendrán guardaespaldas los funcionarios y ex funcionarios de este gobierno de los vientos de cambio que asi necesiten y soliciten SEGURIDAD, GUARROS Para sus gentes.

SE SIRVIERON CON LA CUCHARA GRANDE FUNCIONARIOS DE EDUCACION

AHORA SI SE DEJARON CORRER EL VELO, en educación del gobierno del estado se bañaron en su mayoría.

MARIO GOMEZ MONROY, titular de educación, va a decir, que no esta de conocimiento de que sus colaboradores traen plazas laborales en sus bolsas de primera clase sin expediente curricular, antecedente o cumplimiento de escalafón como tantos maestros en el magisterio tamaulipeco.

ES ASI COMO en la dependencia parece hacerse el desentendido el secretario de educación y demás funcionarios que a continuación se mencionan en las redes sociales en documentos que circulan, al haberse adjudicado las plazas a su conveniencia personajes como la MAGDALENA ORTIZ que charolea como sub secretaria de educación básica de la secretaria de educación y VICTOR HUGO SEGURA PECINA quien es el sub secretario de administración y NURY ORALIA PEREZ GARZA de recursos humanos y RICARDO RODRIGUEZ REY que trabaja en informática y hasta el responsable de comunicación social MARTIN DIAZ dejándose caer con plazas de la mas alta categoría en el ámbito y asi tener sueldos de primera cuando dejen los cargos que ostentan en la dependencia y puedan estar manteniéndose en una buena nómina.

MUY LAMENTABLE QUE asi se la jueguen al magisterio que se quema las pestañas dia a dia para sacar adelante el programa de educación de Tamaulipas pisoteándoles sus derechos con causa.

REESTRUCTURACION EN COEP VALLE HERMOSO

SERA en este municipio donde se inicie el relevo de dirigentes municipales del COEP A. C. Consejo de Organización Estrategia y Participación entregando la estafeta CARLOS IGNACIO MALDONADO VALLEJO después de realizar una ardua y altruista labor al frente de la organización de la sociedad civil.

CARLOS MALDONADO VALLEJO, es el presidente fundador en este municipio y posteriormente vendrán los relevos en los municipios de San Fernando, Rio Bravo, asi como la integración de nuevas representaciones en la entidad como Soto La Marina, Tula, Jaumave, Aldama, Camargo, Díaz Ordaz, Méndez entre otros municipios.

MALDONADO VALLEJO, dijo sentirse satisfecho y agradecido con su equipo de trabajo que concluye una etapa, un ciclo importante de acciones y proyectos realizados en la ciudad tanto en ejidos como en poblaciones, colonias y módulos habitacionales donde tuvieron la oportunidad de apoyar a sus semejantes en diferentes temas como defensa de los derechos humanos, sector obrero, el deporte, fomento a la cultura y a la educación mediante diferentes actividades en equipo.

Y EN CUANTO A ACCIONES Y GESTIONES

LA PRESIDENTE municipal electa de Cd. Díaz Ordaz, NATALY GARCIA, viene sosteniendo encuentros de agenda previa en la ciudad de México con funcionarios de primer nivel para exponer algunas de las acciones que emprenderá a partir del primero de octubre ya al frente del gobierno de la ciudad fronteriza.

NATALY GARCIA, es nieta de uno de los personajes más emblemáticos de la lucha de izquierda en Díaz Ordaz a quien tuve el gusto de conocer cuando militamos en el PRD allá por el 2005.

DON BENJAMIN GARCIA, es un elemento inolvidable por su tenacidad y lucha política en favor de AMLO y quien fuera consejero político del PRD, pero más allá de eso un personaje inquebrantable y que es forjador del entonces proyecto de nación lo que hoy originó que exista la CUARTA TRANSFORMACION.

NATALY GARCIA, presidente municipal electa no dudo vaya hacer honor al apellido y lucha de su abuelo, sino que por encima de esto también aplicará talento y esfuerzo en su gobierno municipal que en pocos dias estará iniciando con los dos pies bien puestos en el trazo de proyectos y acciones con gestiones que ya realiza desde este momento.

GIRAN OTRO NOMBRAMIENTO EN LOS VIENTOS DE CAMBIO

GERMAND PACHECHO, aquel panista de hueso azul que fue despedido de importante puesto estatal, hoy lo reviven como nuevo delegado de la secretaria de bienestar social en Tampico, donde seguramente empezará a operar a favor de que los vientos de cambio sigan intentando soplar con mayor fuerza.

La verdad es que GERMAN PACHECO ya está medido por todos los costados por el pueblo tampiqueño y no será de mucha ayuda al trabajo que desarrolla el alcalde y aspirante a gobernador JESUS NADER que no necesita ni a GERMAN ni a otros que ya quieren incrustarlos en el erario por aquella zona para trabajar para otro proyecto y no para el de NADER.

TEPJF RATIFICARA TRIUNFO DE LAYDA

SIN NINUGNA PREMURA, el triunfo de la morenista LAYDA SANSORES como gobernadora electa será una realidad en el estado de Campeche, esto está en manos del tribunal electoral del poder judicial de la federación y en el proyecto de sentencia que se promueve se presume será a favor de la senadora con licencia LAYDA SANSORES quien ha sido una luchadora política de muchos años al lado del líder de la 4T.

EN VERACRUZ YA HAY PROSPECTOS AL RELEVO GUBERNAMENTAL

SERGIO GUTIERREZ LUNA Y ROCIO NAHLE, el primero diputado federal y presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados y la segunda secretaria de energía del gabinete federal, senadora con licencia y ex diputada federal.

Ambos dos, son elementos de la cuarta transformación y prospectos desde este momento a la sucesión gubernamental en el 2024 por la silla que ostenta el ING. CUITLAHUAC GARCIA que ha venido realizando una enorme labor a favor de los veracruzanos y donde el político tiene un espacio separado en la historia de su estado.

SERGIO GUTIERREZ desde la cámara de diputados sabrá promover y atender los proyectos de palacio nacional como la secretaria de energía tiene la confianza de su amigo el presidente de México.

Habrá que esperar cual es la ruta a seguir.

COEPRIS MANTIENE VIGILANCIA EN TODOS LOS SECTORES

LA INTEGRACION DEL COSME GARCIA DE LEON, coordinador de COEPRIS en la jurisdicción X con sede en Vallehermoso, ha venido desarrollando una importante labor al frente de la dependencia de la que es coordinador fundador en el año 2011.

CABE MENCIONAR, que el personal a su cargo ha hecho en forma constante los rondines, revisiones y supervisiones en empresas, negocios y todo inmueble que debe cumplir con la normatividad que marca el sector salud.

RENOVACION DE DIRIGENCIA DE MORENA TAMAULIPAS

En Tamaulipas, se espera como en muchos estados el relevo de mando de la dirigencia estatal en manos del maestro ENRIQUE TORRES MENDOZA.

Un elemento reynosense es perfilado a la dirigencia estatal del partido como ya en una ocasión fue asi su participación política en el proceso interno a la dirigencia nacional como candidato a secretario general.

GIOVANNI BARRIOS MORENO, es un elemento positivo dentro de la vida política del Partido MORENA donde las cosas no andan muy bien que digamos al no contar con una dirigencia estatal del partido que organice una estructura de territorio y operativa para enfrentar el reto del 2022 a la gubernatura del estado.

ASI ES DE QUE BARRIOS MORENO, profesional de las leyes, político y luchador social se le menciona como una posibilidad para ir a dirigir al partido en la entidad después de que no se ha hecho el relevo por buen tiempo.

INVITA EL PRESIDENTE LOPEZ A EX GOBERANDOR A SU EQUIPO

EN EL CASO del gobierno federal, el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, invitó a QUIRINO ORDAZ como futuro embajador de México en España por la ardua labor sobre todo en seguridad que realizó como gobernador de Nayarit al terminar su periodo gubernamental.

Asi como también reconoce la labor que hizo en materia social y de paso anuncio que se espera mucho del señor ANTONIO ECHEVERRIA que asumirá el cargo de gobernador para un nuevo periodo.

CONALEP REYNOSA AVANZA

EL DIRECTOR DE LA institución mas destacada en su ramo a nivel estatal, CONALEP, y me refiero al maestro REYNALDO GOMEZ MARTINEZ quien originario de Rio Bravo lleva varios años como parte de dicha institución y EN Reynosa esta haciendo huesos viejos en forma positiva para el mejor desarrollo de la institución de nivel medio superior.

ANUNCIA la llegada del 40 aniversario de la institución, una fundación que deberá festejarse en grande de acuerdo a las medidas de salud que marca el manual claro está.

REYNALDO dijo que es una escuela certificada como segura ante la pandemia desde el mes de junio del 2021 y se ha destacado por los jóvenes, los maestros que han tenido la oportunidad de hacer equipo como nunca se había observado.

NUESTRA SOLIDARIDAD

RAUL LEDESMA ZAMORA, luchador social del municipio de Altamira, dejó esta vida, desde este espacio le envio nuestro abrazo solidario y fraternal a su familia haciendo votos para que alcancen una pronta resignación.

20 AÑOS DEL ATENTADO TERRORISTA A LAS TORRES GEMELAS EN ESTADOS UNIDOS

ESTE 11 DE SEPTIEMBRE pasado se cumplen 20 años del desastre en las torres gemelas en Nueva York asi como en otros puntos de Estados Unidos, actos terroristas que cimbraron la seguridad del país más poderoso del mundo, que enlutó a miles de familias de varias nacionalidades más allá de las perdidas económicas que representaron los hechos del 11 de septiembre del 2001.

Esa fecha, yo me encontraba en una comisión política en la frontera chica, sin duda fue un momento de crisis internacional que conmocionó al mundo de algo inesperado, terrorismo.

En este espacio, envio nuestra felicitación por su cumpleaños este pasado 11 de septiembre a JUAN CARLOS CADENA, ANGEL URCULLO, GERARDO DUEÑES, JUAN GONZALEZ, ERIKA MARLEN ALARCON, ORLANDO CARDENAS, DR. OSVALDO SAENZ CANTU, JESUS MUÑOZ, MAGALY TERAN, PROFR. FRANCISCO SALAZAR, MARLEN ALARCON, JOSE MARTINEZ, ARISTEO MANILLA GARCIA Y FRANK GONZALEZ.

De la misma manera felicito por su cumpleaños este 12 de septiembre a GONZALO DOMINGUEZ LIÑAN, LIC. IVAN NELSON GARZA, SANDRA VIVIAN PALACIOS, KARLA GONZALEZ CHAVEZ, EMERICO ALFARO, ANA OLGUIN Y ROBERTO GARZA.

Mientras que este 13 de septiembre recuerdo en su natalicio al amigo ARTURO RUBIO, periodista y editor que se nos adelantó ya algunos años, pero también cumplen años y felicito a ALFONSO SANCHEZ GARZA, ex alcalde de Matamoros, RICARDO SANTOS, ING. RUBEN COVARRUBIAS RODRIGUEZ, FRANCISCO FUENTES, GUSTAVO TORRES SANTIBAÑEZ, RAFAEL LUQUE JR., ARON TORRES, KENIA DE SANCHEZ Y RAUL BERNAL.

Y NOS VEREMOS.

