LEGALIDAD JUARISTA EN MÉXICO: A LOS AMIGOS JUSTICIA Y GRACIA…

Hipódromo Político

por Carlos G. Cortés García

· La Suprema Corte de Justicia de la Nación da espaldarazo al Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca

Durante la presente administración se ha venido aplicando en México el principio juarista de la legalidad, bajo la máxima de que a los amigos justicia y gracia y a los adversarios justicia a secas. ¿Evidencias? Hay muchas, pero en estas líneas sólo observaremos algunas.

Por ejemplo, a quienes delinquen, pero que forman parte del gremio de la 4T, los tratan con el pétalo de una rosa, mientras que a los adversarios políticos se les deja ir la caballería completa y se les persigue con el objeto de zancadillearlos y sacarlos de circulación.

Cuestión sólo de recordar que, mientras en la urgencia por desaforar al Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cometió una serie de excesos y despropósitos, entre ellos la inequidad en la conformación de la sesión instructora. Y con ese exceso, se convocó al pleno con carácter de urgente y desaforaron al Gobernador, medida que a través de la plena observancia al artículo 111 constitucional, el Congreso de Tamaulipas presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la historia ya la sabemos, un ministro dio el resolutivo que no había lugar en virtud de que la legislatura local había actuado de conformidad a sus facultades constitucionales.

Sin embargo y en contraste, la permanente, rechazó abrir un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para quitar el fuero a los diputados Saúl Huerta, de Morena, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo. ¿Para qué? ¿Hay prisa? Además, uno de ellos, Huerta, pues es cuate.

Así como lo lee Usted querido lector. Con 20 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones, la permanente se negó a convocar a un periodo extraordinario para desaforar a estos dos personajes, abiertamente ligados con la 4T, con los partidos en el poder, MORENA y Partido del Trabajo, lo que les mantendrá activos, aún y cuando hay pruebas suficientes de sus trastupijes. ¿Hasta cuándo? Por lo pronto, me parece que ambos legisladores habrán de terminar esta legislatura el 30 de agosto, tranquilos, con fuero y con privilegios.

Mientras que a Mauricio Toledo se le acusa de enriquecimiento inexplicable, Saúl Huerta, el legislador federal poblano, amigo por cierto de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un trastornado sexual, que ha violado a varios jovencitos, lo que lo tendría en la cárcel, pero que no podrá pisarla, hasta en tanto no se le retire el fuero constitucional. Lamentablemente, para ello no les corre prisa, pudiendo adelantar que este señor Huerta dejará de ser diputado hasta el término de la actual legislatura y después podrá poner pies en polvorosa y a ver hasta cuando lo encarcelan y lo llevan ante la justicia. Así será.

Sin embargo, reitero, en esta Administración Federal, a los amigos justicia y gracia y a los adversarios, justicia a secas. Y así como el caso de Huerta y Toledo, puedo enumerar más casos. Pero con la embestida que desde hace varios meses han emprendido contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desde lo más alto del poder en México, queda clara la preocupación que les generan aquellos adversarios que han venido creciendo políticamente en México y que les podrían hacer sombra para el 2024.

Pues este martes, ocurrió una buena noticia para nuestro estado y para el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En este mismo espacio hemos dicho que un ataque al mandatario de Tamaulipas es un ataque a los tamaulipecos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, avaló la legalidad de la reforma a la Constitución de Tamaulipas, que “protege” al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca del desafuero.

No se debe perder de vista “la urgencia” de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y del Senado de la República, impugnando la reforma avalada el pasado 24 de junio al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas. Sobre el particular, los ministros Jorge Pardo y Luis María Aguilar, admitieron a trámite la acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional y rechazaron conceder la suspensión que solicitó el Senado. Y ello, mientras no se estudie y decida el fondo del asunto, fortalece la decisión soberana del Congreso de Tamaulipas.

La reforma o presunto “blindaje” establece que “… en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable. En estos casos no podrá seguirse ninguno de los procedimientos indicados en los dos primeros párrafos de este artículo” en virtud de un principio general de derecho que nada puede ser juzgado dos veces por la misma causa y que fue plasmado en la constitución de nuestro estado por la legislatura local.

Sobre el particular, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Diputado Gerardo Peña Flores, celebró la decisión de la corte y expuso que “confiamos en que la razón legal nos asiste, cómo lo hemos dicho desde un inicio, creemos en el estado de derecho, en sus instituciones y nos mantenemos siempre respetuosos y atentos a las decisiones de la Corte”.

Y es que no se puede perder de vista que, desde el inicio de la actual legislatura de Tamaulipas, la LXIV, ha sido la legalidad la norma que marca las acciones de la actual legislatura de Tamaulipas. Y más allá de ello, lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo. Sobre el Gobernador de Tamaulipas, para la 4T, pesa su crecimiento de cara al 2024.

PD. 1. Derivado de la publicación del columnista Salvador García Soto, quien acusó la reunión del Gobernador de Tamaulipas, con la DEA y el FBI, en su cuenta de twitter, Jenaro Villamil, actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, le señala al columnista García Soto, que el desmentido de la fuente, el propio Gobernador de Tamaulipas, a través de un escrito, termina con el interés -y objetividad diría yo- del contenido de su columna.

