Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Legisladores no tienen llenadera

Cd. Victoria, Tam.- Los diputados del Partido Acción Nacional continúan haciendo de las suyas y no desaprovechan cada día que les resta en la LXIV Legislatura de Tamaulipas, la más reciente “travesura” fue la del pasado martes con la presentación de la propuesta de modificar la constitución local para impedir que los próximos diputados de mayoría morenista retiren al actual titular de la Fiscalía General del Estado, Irving Barrios Mojica.

La propuesta presentada por el diputado panista Joaquín Hernández Correa, fue avalada sin debate en la reunión de la Comisión Permanente del Congreso de Tamaulipas.

La misma, se presume será aprobada por los legisladores panistas en la próxima sesión extraordinaria.

De aprobarse las modificaciones, el fiscal, que es incondicional del gobernador del estado, se perpetuaría en el cargo hasta el 2032, es decir, 7 años después de que concluya el periodo de sus funciones que es en el 2025.

Desde luego que debe haber trasfondo al querer mantener en la fiscalía general del Estado a Barrios Mojica y la primera percepción es que una vez terminado el período de los legisladores y un año después el del gobernador del estado, con Irving Barrios en la fiscalía general del Estado las investigaciones en contra de cualquiera de ellos por cualquier proceso legal que pudieran enfrentar no prosperarían.

Así, los diputados locales se protegen ellos mismos y blindarían al gobernador del estado en caso de que se presentaran denuncias en su contra, las que, por supuesto llegarían a la fiscalía general del Estado, donde finalmente la respuesta podría ser no aplicar una justicia expedita o bien darle carpetazo a cualquier caso que se presente.

No hay de otra, porque no existe una explicación lógica del porque empeñarse en perpetuar en un cargo de esa índole a un funcionario que formó parte del gabinete de Francisco Javier García Cabeza de Vaca desde el inicio de su administración en el 2016.

La situación que prevalece en el Congreso de Tamaulipas, a sólo unos cuantos días de que se vayan los panistas para dar paso a los morenistas, refleja que a pesar de terminar un periodo se resisten a perder el poder.

Con Irving Barrios Mojica hasta el 2025, y si lograra reelegirse por 7 años más, significaría que Cabeza de Vaca seguiría teniendo el control al menos en materia de Justicia en Tamaulipas aún cuando haya terminado sus seis años de gobierno, nada más faltaría que los diputados del PAN en los próximos días que les restan tuvieran la ocurrencia de reformar la constitución de tal manera que se pudiera nombrar emperador a Francisco N.

La propuesta del congreso de Tamaulipas se suma a la de brindar seguridad al gobernador, funcionarios y sus familias al termino de la administración estatal con costo al erario público.

Desde que se decretó el regreso presencial a clases para el presente ciclo escolar 2021-2022 a pesar de que el semáforo epidemiológico se encontraba en rojo, ni la Secretaría de Educación, ni la de Salud han hecho que se cumpla con los protocolos que se manejaron para poder regresar a las aulas.

Mientras el número de infectados por Covid se mantiene con un ligero aumento y en ningún momento han disminuido, el riesgo para los docentes, los alumnos, los padres de familia y el personal administrativo y de apoyo sigue latente.

A su servidor le han llegado informes anónimos reportando que en algunas escuelas de los municipios donde se regreso a clases presenciales se han registrado contagios de personal docente, al que los directores les exigen se hagan la prueba con un laboratorio particular para confirmar o descartar el contagio lo más rápido posible con la finalidad de que no se ausente de sus labores.

Dicha disposición de los directores termina golpeando el bolsillo de los maestros que tienen que gastar en promedio 800 pesos para poder realizarse la mencionada prueba.

Dirán quienes leen esto que para eso el magisterio cuenta con servicio médico que proporciona el ISSSTE, pues bien, resulta que varios maestros acudieron a la clínica en Victoria para solicitar se les realizará el estudio correspondiente, sin embargo la respuesta que les dieron fue que no podían realizárselo porque tenía síntomas.

Después de una semana de insistir, nos mencionó un maestro, finalmente accedieron a realizar la prueba, pero al final se la entregaron presuntamente como negativo y con el nombre de otra persona, lo que no garantizaba que estuviera libre del virus.

Asi están las cosas en el tema del COVID y las clases presenciales, a los maestros prácticamente se les obligó a cumplir con su función sin importar el riesgo al que se enfrentaban y sin que muchos directores respeten los protocolos sanitarios, que quizá no sea por instrucción directa de los mismos, sino porque sus superiores así se lo ordenan.

Les refería líneas arriba que incluso ha habido defunciones, el maestro que nos dio a conocer lo anterior y que por razones obvias nos pidió no mencionar su nombre ni la escuela, nos explicó que en la institución donde labora un maestro de inglés falleció por Covid, días antes había tenido contacto con el total de la plantilla docente y a pesar de los hechos, en la institución no se suspendieron las actividades ni se realizaron estudios de laboratorio a ninguno de los maestros.

No le extrañe que de seguir la misma situación, con la exigencia del cumplimiento al regreso a clases presenciales pese a que muchos maestros están dando positivo al Covid, la cifra de infectados continue en aumento y con ello, las defunciones.

Mientras eso sucede, la Secretaría de Salud de Tamaulipas seguirá guardando silencio y no informará cual es la situación real que existe en torno a las instituciones educativas que ya están en clases presenciales, hasta ahora nadie ha dicho esta boca es mía para dar a conocer cuantos maestros se han contagiado del virus, cuantos han fallecido por esa terrible enfermedad, si tienen cifras de contagios en niños, y como dice la canción, si “y si no me acuerdo, eso no pasó”.

No se puede entender como es que en el nivel básico se ordenó el regreso a clases presenciales cuando Universidades Privadas, el Instituto Tecnológico de Victoria y hasta la misma Universidad Nacional Autónoma de México decidieron no hacerlo.

Por cierto, en la Normal de Educadoras Estefanía Castañeda ya estalló la bomba, personal de la misma está acusando a la directora de violación a los derechos humanos por no revelar la existencia de casos de covid en alumnas y maestros obligando al regreso a clases presenciales.

En la carta de que tenemos una copia en nuestro poder, a la letra dice, “El personal de las diferentes áreas que integran la Escuela Normal de Educadoras Estefanía Castañeda, levantamos la voz para denunciar lo que a toda luz se considera como una flagrante violación a los Derechos Humanos, además de no acatar las disposiciones que en reiteradas ocasiones ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Comité Estatal de Seguridad en Salud de Tamaulipas, conformado por las dependencias de Salud, Educación, Protección Civil, DIF Tamaulipas, Cruz Roja Mexicana, Defensa Nacional, Marina, entre otras.

En ella señalan como responsable a la directora, Olga Leticia de la Rosa Estrada, a quien también consideran fue impuesta en el cargo por intereses personales, denunciando que se está haciendo al personal que acuda de manera presencial a pesar de que el semáforo esta en rojo y de conocerse un brote masivo que se registró en las primeras semanas.

Esperamos que la Secretaría de Salud de Tamaulipas y la misma Secretaría de Educación tomen cartas en el asunto para evitar que el problema sea mayor.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima