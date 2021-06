Gaceta

Raúl Terrazas Barraza

Les cae STyPS a empresas capacitadoras y certificadoras

Después de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en el Artículo 15 quedó establecido que las personas físicas o morales que trabajen en servicios y obras especializadas se obligan a contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que creará el padrón público de contratistas con estas características.

Con estos antecedentes, la secretaría del Trabajo y Previsión Social se vio en la necesidad de emitir los lineamientos para cumplir con la reforma del Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, por ello, en el Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo pasado, apareció publicado el Acuerdo por el que se dieron a conocer las disposiciones generales para el registro de las personas físicas o morales que presten servicios especializados.

Los servicios especializados son aquellos los que reúnen elementos distintivos de la actividad que desempeña el prestador y que se encuentran sustentados, es decir, la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial promedio y experiencia y que según se trate dan valor agregado a quien los contrata y que, para efectos de la Ley son los beneficiarios.

Suena un mucho normal, pero, adquiere connotación nacional e internacional porque se trata de las actividades que generan grandes dividendos y que, de alguna manera no están controlados por el Gobierno Mexicano, de ahí que, el primer ejercicio que establece el Acuerdo de la Secretaría del Trabajo, es el registro de las empresas que se dedican a certificar, capacitar, entrenar personal, que gestionan documentos oficiales como licencias y permisos, así como, crear tecnología como herramienta para la obtención de mejores resultados y generar planes para el manejo de riesgos internos y externos.

El documento de Diario Oficial de la Federación, rubricado por la titular de la secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, prendió las luces de alerta a muchas los empresarios de todos los ramos especializados, en primera, porque habrá un padrón y deberán dar cuenta de su actividad económica a otras instituciones como el Seguro Social, el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y detallar la cantidad de personas que emplean y que estas deban de estar perfectamente identificadas mediante la imagen, nombre, gafete o código de identidad que los ligue a dichos trabajadores con la empresa que presta el servicio especializado o ejecuta la obra especializada durante el desarrollo de sus labores en las instalaciones de la empresa que contrata los servicios.

No suena a nada complicado, porque de hecho nada es así cuándo se trata de darte de alta en las instituciones del Gobierno al que debe de pagarse impuestos y la verdad es que suena como a una regulación que no existía para este tipo de empresas que dan servicios especializados, mismas que han hecho mucho dinero con sus capacitaciones y certificaciones y a lo mejor burlaban al fisco y ahora, para que puedan tener chamba estarán en el padrón de la Secretaria del Trabajo, de lo contario, no habrá chamba.

A ello se debe que os contratos que las empresas celebren sobre servicios u obras especializados, deberán constar en el registro y bajo el mismo folio de la actividad u obra especializada de la Secretaría del Trabajo Federal.

Los otros.

En la sesión reciente del Consejo General Electoral de Tamaulipas que tiene a su cargo el licenciado Juan José Ramos Charre, se aproabaron las solicitudes de cambio de cadidatos que fueron presenrtadas por los partidos políticos, entre ellos, de la suplente a la presidencia municipal de Matamoros por el PRD, Alma Alicia Elizondo Santos, por quien entró Tisbe Suguey Pérez Limón, de allá mismo, cambiaron a Laura Villagrán Manríquez de la suplencia de la sépitima regiduría postulada por el Partido Verde Ecologista de México y lo hicieron con Blanca rico Acosta.

Por otro lado, en Tampico y or el PRU, Jorge Guadalupe Henry Barba que era suplente en la regiduria, se le sustituyó con Javier Roberto Franco Torres y en Mane por el PAN se cambio a propietario y suplente de la sexta Regiduría, es decir, Javier Torres Martínez y José Juan Oerta Hernández dejaron sus espacios a Emigndio Jesús Ilizaliturri Adame y a Hugo Francisco Ilizaliturri Adame, es decir, entraron los hermanos.

En Nuevo Morelos, del PRI Graciela Flores Torres que era la suplente en la cuarta Regiduría fue sustituida por Mirian Mina Torres. En Río Bravo, en la planilla el candidato independiente Carlos Alberto Guerrero García, ausaron baja los regidores propietarios de la sèptima y doceaba posición, Maura Macías Iracheta y Martha Pinal Media, a quienes se sustituyó con Samantha Mares Gutiérrez y Norma Gutiérrez, Aguilar, de manera respectiva.

Por allá mismo, en el norte, Valle Hermoso para ser concretos, del PAN se fue el sindíco segundo suplendte, Arturo Palacios Mwedina y nombraron a José Aisteo Rivera Castillo. En Reynosa el Partido Movimiento Ciudadano sustituyó de la Diputación suplente a Laursa Mayela Pérez Castañeda, con Luz Mariana Tagle García, en tanto que, allá mismo el Partido Verde Ecologista de México dio cuenta de los tres candidatos a Regidores, por la cuarta Jesús Espinosa Benítez y lo sustituyeron con Armando Beltrán Cruz, a Fabiola Garza Perales de la séptima se fue y pusieron a María Guadalupe Garza López, en tanto que Javier Alejandro Gozález García que era propietario en la octava regiduría se fue para dejar en su lugar a Jorge Flores Ibarra.

También el Verde Ecologista que, fue el que más cambios hizo, puso a Leobardo Alberto Acosta en la sindicatura propietaria de Casa, en lugar de Rodolfo Alonso Alemán y en Antiguo Morelos el PRI cambiò en la regiduría tres a la propietaia Ana Velia Mendoza Pérez y puso a la suplente Claudia Martinez Reynaga y en el lugar de ésta nombraron a patricia Zamora González.

Hugo cambios de prospectos en Tampico por el Movimiento Ciudadano, entre ellas la suplente de la alcaldía Harley Fryda Román Rocha y en su lgar dejaron a Diana orelia Grimaldo Rodríguez, en la sindicatura propietaria quitaron a Diana Leticia Román Rodríguez y pusieron a Marisa Pineada Tavitas, en tanto, en la regiduría ocho quitaron a Nora Badillo Domínguez y pusieron a Sandra Alejo Miranda.

En Valle Hermoso el MC, hubo un enroque, Amalía Tobías Moncibais fue sustituida por su suplente Yessica Pérez Leal y en Mante el Verde Ecologista puso a Gloria Gsarcía López en luga de Rosa Martínez García en la suplencia de la regiduría 11, además hubo cambios en regidurías de Tula y Río Bravo.