Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Ley de Revocación a chaleco y ganso

Aquello que los Senadores y Diputados del Congreso dela Unión no pudieron hacer para tener contento al presidente de la República, Don Andrés López Obrador, se hará desde Palacio Nacional la artífice será la ex secretaria de Gobernación, Doña Olga Sánchez Cordero, quien está de nuevo en la Cámara de Senadores y con todo el respaldo para concretar la realización de un periodo extraordinario de sesiones y se apruebe la tan llevada y traída Ley Federal de Revocación de Mandato que se le quedó atorada a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia Legislativa.

Sustituirá por designación del Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Doctora Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández que dejará de despachar como Gobernador de Tabasco, la tierra del presidente López Obrador.

Los cambios se hicieron de inmediato, por la urgencia de que la Ley de Revocación de Mandato no vaya a quedarse en el tintero y dentro de unos días, cuándo los nuevos Diputados Federales estén en sus curules, determinen que no colaborarán con la gente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para que no haya ese tipo de Legislación, porque, desde la perspectiva de Senadores y Diputados del PAN, como Damián Cepeda Vidales, esa atribución ya está en la Constitución General de la República, por tanto, no es necesario llegar hasta una Ley específica.

El asunto es que, sea como sea y con quienes sea, la determinación del presidente López Obrador, tiene que cumplirse, por ello, en unos cuántos días, con todo el respaldo del Palacio Nacional, la ahora ex secretaria de Gobernación echa a andar la maquinaria para cumplir con las instrucciones que le dieron.

Ello en el entendido de que, ya a traer bien afinadas desde la semana pasada, porque comenzó a reunirse con los representantes de las fracciones parlamentarias a fin de abrir de par en par la posibilidad de cumplir con la promulgación de una Ley Federal de Revocación de Mandato, a chaleco y con ganso.

Por la urgencia meteórica salida del Gobernador de Tabasco, la administración debió quedar encargada al secretario General de Gobierno, José Antonio de la Vega Asmitia, quien esperará en forma prudente que el Congreso del Estado vía mensajes de Palacio Nacional determine quien se quedará en lugar del licenciado Adán Augusto López Hernández.

Por cierto, éste último es uno de los mandatarios con mucha suerte, ya que, sin hacer grandes cosas y ni preocuparse por darle rienda a la creatividad, todo le caía del cielo por su relación con el presidente de la República, aunque también es del dominio público que tenía entregada su oficina a Palacio Nacional, por ello es que, desde ese mismo inmueble podría dictarse el nombre del sucesor.

Cómo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila se queda en su oficina y solo tendrá que colaborar en todo con la Senadora Olga Sánchez Cordero, para sacar la Ley de Revocación de Mandato, es seguro que el ambiente se torne difícil ya que, tendrá más peso la presidenta de la mesa directiva del Senado que el zacatecano y eso le dejará en evidencia social con sus fans.

El hecho de que exista alguien por encima del Senador Monreal Ávila y su eventual destitución de la Junta de Coordinación Política, pegará muy duro a la sucesión gubernamental de Tamaulipas, porque uno de los regeneracionistas, el ciudadano evil de Coyoacán, Alejandro Rojas Díaz podría quedarse sin padrino o con padrino venido a menos, ya que a todos presume que el manejador del Senado de la República es su cuate de cuates.

Ahora bien, quien puede negar que en cuánto salga la Ley de Revocación de Mandato, la Senador Sánchez Cordero, pida de nuevo licencia a la Cámara y retorne a su despacho en la secretaría de Gobernación, cosa que dará pauta para que el Gobernador con licencia de Tabasco, vaya de nuevo a su chamba y termine el período para el que fue electo.

Los otros.

Entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, la Comisión Nacional del Agua tiene puesta la mira en el desarrollo de tres fenómenos naturales que, de su carácter de Depresiones, pueden transformarse en ciclones ya que, las condiciones de ambos acúmulos de agua que bañan el litoral de América del Norte, para que lleguen con mucha lluvia cuándo ingresen a tierra.

La Onda Tropical Nueve, que tiene potencia ciclónica y que está en el Mar Caribe, tiene una trayectoria hacia la parte norte del Golfo de México y podría tocar tierra en los Estados Unidos, por la misma ruta que uso en el 2005 el Huracán Katrina que entró por Nueva Orleans el 29 de agosto de aquel año y que tuvo una formación vertiginosa, ya que, desde su formación en Las Bahamas el 23 de agosto, tardó seis días en llegar a las costas de Luisiana, tras su paso por el Golfo de México.

Hasta ahora en el Mar Caribe con la posibilidad de viajar al norte del Golfo de México, solo hay una Depresión Tropical que tiene una extensa superficie con bandas nubosas y que podría convertirse en el Huracán IDA, de acuerdo con el nombre que le corresponde de la nomenclatura desarrollada para este tipo de fenómenos del Océano Atlántico.

Por cierto, este día 28 de agosto se cumplen 16 años de que toda la población estaba atenta al curso que llevaba el Huracán Katrina, que se formó un mes y días después del Huracán Emily que ocasionó graves daños a la infraestructura eléctrica en el norte de la entidad y al campo, porque se llevó infinidad de techos de bodegas y de viviendas, además de inundar poblados y tierras de cultivo.

También el sábado es el Día del Abuelo en México y hasta dónde se sabe el festejo cada vez toma más forma, porque nietos e hijos de las personas que tienen la dicha de ser abuelos, les desean todo tipo de parabienes, de mayor manera por llamadas telefónicas, video llamadas o felicitaciones en los programas radiofónicos, ello, debido a que, con motivo del recrudecimiento de la pandemia de COVID-19, es mejor que los abuelos se queden en sus casas y sin visitas, por aquello de los contagios.