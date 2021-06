DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

Liderazgos de partidos que perdieron la elección deben ser sustituidos

Los candidateables por Morena para la gubernatura; elecciones 2022

No se lo puede perder ¡!! Eclipse lunar ¡!!

Cuando pasa una elección, los ganadores celebran y los perdedores lloran, a la postre los primeros empiezan a elevar sus expectativas y los demás buscan culpables, así pasa siempre y nos referimos en especial a la crítica y expulsión que pretenden hacerle al líder del PRI, EDGAR MELHEM, quien quedo ya como diputado plurinominal pero quizá no era ese su sueño, sino lograr ser el candidato a la gubernatura para el próximo año y porque no ¡! Si en política todo se vale, todo se puede, y todo puede pasar.

La historia de la política en México nos ha enseñado que nada está escrito y que la democracia es una simulación en donde los electores no vemos donde paso el mago la mano para que saliera la paloma; así sucede en las urnas, ¡!!De donde salieron tantos votos ¡!! De los que salieron a votar claro está.

Aunque falta poco para que se vuelva a integrar la agenda política para el cambio de gobernadores tanto en Tamaulipas como en otros estados; la votación que surgió al calor de las elecciones pudiera dar una lectura en la cual permea nuevamente el triunfo para el partido Morena sin campaña, sin candidato y con una expectativa, hacer un cambio radical en el estado.

Pero lo que aún falta es el acomodo en el Congreso y lo que pueda generarse en ese lapso, así que en tanto seria demasiada presunción vaticinar un triunfo venidero cuando el escenario pudiera cambiar.

Con el triunfo de Morena en Tamaulipas, se hizo más larga la lista de quienes pudieran contender para la gubernatura por dicho partido, entre estos, en primer lugar y por ser dama, MAKI ORTIZ, alcaldesa de Reynosa; ERAZMO GONZALEZ, diputado federal; RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, Director de Radio Televisión y Cinematografía; HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ, mejor conocido como el GUASON; AMERICO VILLARREAL, senador; así como ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, senador suplente, quien ha venido a moverle el tapete duro y tupido al gobernador CABEZA DE VACA.

Los anteriores son de los personajes que encabezan la lista para la próxima candidatura, amén de que pudieran ponerse de acuerdo y no desgastarse con tantos equipos ya que de por si Morena peca de desorganizado a no ser porque AMLO que tiene bien medido el pulso de los mexicanos este partido ha subido como la espuma pero la estrategia así ha dado resultados, pero lo cierto es que todo fluye, todo cambia nada permanece, y lo que se vivió el domingo pasado en el estado, podría cambiar para el próximo año.

TODO FLUYE, TODO CAMBIA, NADA PERMANECE; es una frase proverbial se atribuye a Heráclito, filósofo de la Grecia antigua. En realidad, el mundo que nos rodea, con infinidad de cosas, objetos y fenómenos diferentes, está en movimiento, cambio y desarrollo continuos. Así es; y semejante desdoblamiento, de un todo único, también puede observarse en la sociedad.

El mundo contemporáneo constituye un mundo de cambios sociales jamás vistos; este es un mundo que se caracteriza por una estructura sociopolítica compleja y contradictoria, por relaciones internacionales complicadísimas, en el plano económico, político, cultural, jurídico, militar, etc. Todo cambio es algo nuevo; bueno o malo, pero es cambio generado por la misma sociedad para poder fluir.

Todos sin excepción alguna tienen derecho a reclamar lo que por ley les corresponde y en este tenor puede ser querer recontar los votos para sentirse menos perdidos, por ello es que el partido azul está solicitando este método para deslindar culpas y madurar los errores que de entrada les hicieron ver en algunas redes sociales como fue el caso de LEO ZOLEZZI, un panista que en su red social de Facebook comento la realidad que vive este instituto político y que genero una perdida bastante vergonzosa.

*En esta elección nos pudimos dar cuenta de que las campañas ya no se ganan con dinero si no con la voluntad del pueblo, lamentó mucho lo que está pasando en el pan porque es un partido en el cual yo he sido simpatizante durante muchos años y en esta campaña decidí no participar porque claramente han traicionado y violado los ideales del partido.

El pan necesita una renovación sin la necesidad de involucrar a partidos que lejos de sumarle, le resta y lo pudimos ver en esta elección con un abierto involucramiento de ex funcionarios de cualquier partido, sólo con tal de ganar sin importar si realmente aportan algo bueno para Matamoros*, así termina su sentimiento y pensamiento.

El reclamo de EMILIO GRIMALDO HERNANDEZ, consejero estatal y local, quien solicita el cambio de EDGAR MELHEM como dirigente estatal del PRI y de LEO ZOLEZZI, son realidades que nadie puede esconder en ambos partidos y que solamente los dirigentes saben hacia qué rumbo quieres llevarlos.

Por cierto nos comentan que para dirigir el PAN en Matamoros, se piensa en MIGUEL TREVIÑO, podría ser como premio de consolación por haber sido coordinador de la campaña de la excandidata.

Aunque en política los triunfos y las derrotas no son para siempre, cada proceso es diferente, así lo dijo este miércoles, el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, mediante un video que difundió en sus redes sociales.

GERARDO PEÑA, queda como diputado de minoría y si antes no contestaba el teléfono menos ahora cuando el resultado no les favoreció en lo general cuando traía un vuelonon, quizá para ser candidato a gobernador por el PAN, su perfil no sea el óptimo.

En un par de días el cielo nos regalará uno de los más hermosos e increíbles eventos astronómicos; pues el próximo jueves 10 de junio ocurrirá un eclipse solar único en su tipo, llamado anular de Sol o eclipse del ‘Anillo de Fuego’ por los majestuosos efectos de luz que se forman alrededor de la luna y el cuál oscurecerá varias regiones de nuestro planeta y será visible en una gran parte del mundo.

¿Se verá en México? Aquí te decimos qué son y por qué ocurren los eclipses anulares de Sol como el de los próximos días y por qué se les conoce como eclipse del ‘Anillo de Fuego’, así como dónde se verá, a qué hora y cómo podrás verlo, para que no te pierdas de este increíble fenómeno astronómico.

Sucede cuando la Luna está en su apogeo, es decir en su punto más alejado de la Tierra y debido a su distancia, no puede cubrir toda la cara del Sol, lo que produce un efecto de anillos de luz brillantes alrededor del satélite.

Los anillos que rodean la Luna durante un eclipse anular de Sol se conocen como Anillos de Fuego. Además, el satélite experimenta una fase llamada Micro Luna cuando el eclipse ocurre mientras el satélite se encuentra en estado de Luna Llena.

El eclipse Anillo de Fuego ocurrirá el próximo jueves 10 de junio. En lugares como Canadá, Groenlandia, el Océano Ártico y Siberia, este fenómeno podrá verse en su totalidad.

Por otra parte, en Europa y Washington, Estados Unidos el eclipse Anillo de Fuego se verá de forma parcial hasta en un 80 por ciento.

Lamentablemente, este fenómeno no podrá verse en el México, pero seguramente podremos disfrutar de alguna transmisión en vivo, así como fotos y videos de este espectacular fenómeno.

