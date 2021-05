Dialogando

Líderes Charros

Por Roberto Olvera Pérez

Qué futuro les espera a los líderes charros que después de dirigentes sindicales se convirtieron en caciques de partidos políticos; tal es el caso del senador Pedro Miguel Haces Barba, que se dice morenista puro y es el que maneja a su antojo y regentea a través de su “títere” Gerardo Islas Maldonado, al Partido Fuerza Por México, al que también le llaman a este instituto el de las dos mentiras, porque ni lucha por México, ni tiene fuerza política; además ya enseño el cobre, pues los recursos económicos para los candidatos a un cargo de elección popular para la jornada de este 6 de junio no los ha bajado y todo hace indicar que así se van a quedar los aspirantes como el chinito, “nomás milando”. Qué barbaridad, por lo que ya se afirma que el Partido Fuerza Por México, ni es auténtico, ni es democrático.

Y la multimillonaria que fue cacique del magisterio, la chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales, que compró obras de arte a nombre del sindicato y las guardaba tranquilamente en su casa sito pillo, que extraña la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que extraña al Partido Nueva Alianza y hoy pretende innovar con la agrupación del Partido Redes Progresistas, pero siempre al servicio de quien despacha en Los Pinos, sea del color o de la ideología que sea; prácticamente le vale una pura y dos con sal.

Primero fue Salinista, después Zedillista y luego se pasó al PAN en las administraciones de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa y hoy le tiene la rienda puesta desde Palacio Nacional y al Partido del Movimiento Regeneración Nacional, al que sirve desde el Partido Redes Progresistas. Mira nomas que linda muchacha, de “chapulina” no la bajan.

Y por consecuencia de esto, es la problemática educativa que se tiene en Tamaulipas, donde los intereses de distintos actores políticos no han dejado actuar libremente al líder magisterial, Profr. Rigoberto Guevara Vázquez y no hay para donde hacerse, pues quiérase o no, hacia el interior de la organización de la Sección 30 del SNTE, hay distintas corrientes políticas que impiden jalar parejo.

Ojalá que la próxima diligencia seccional se aboque a la solución de esta problemática, claro siempre caminando junto a la parte oficial, pues en los últimos años, prácticamente ha sido la propia secretaria la que ha estado dando solución a los problemas del magisterio tamaulipeco, desde ordenes de adscripción retardadas, hasta los pagos que los trabajadores de nuevo ingreso que se tardan hasta meses para pagarles el sueldo y se les cumple.

En cuanto a las exigencias de las declaraciones patrimoniales de los trabajadores de la educación a presentar a la Secretaria de la Función Pública, patrimonio que han adquirido los mismos en sus años laborados, están causando molestias en el gremio. Esperemos que la parte sindical salga pronto al apoyo de los inconformes.

Independientemente de ello, Feliz Día del Maestro, aunque un poco tarde, pero hay que reconocer el esfuerzo que hacen en las aulas los maestros. Por cierto, con la vacuna impuesta a los mismos me informan que los docentes ya se dicen listos para retornar a las clases presenciales y que mucho de ellos ya comen ansias de regresar. Qué bueno y que todo sea por el bien de la educación de las niñas, niños y jóvenes.

Por cierto, no se sorprenda que Tamaulipas en breve anuncie un presupuesto considerado para destinarlo a rehabilitar infraestructura educativa y que el mismo Ejecutivo Estatal lo de a conocer en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, ante el próximo regreso a clases presenciales en todo el Estado.

NOTAS CORTAS

1.- No deja de llamar la atención entre los candidatos a la diputación federal por el distrito uno con cabecera en Nuevo Laredo, el que el panista Salvador “Chava” Rosas Quintanilla, aparezca arriba en las preferencias de los neolaredenses por las diversas casas encuestadoras y va por la reelección. Mención aparte el candidato a la diputación federal por el distrito sexto con cabecera en El Mante, Vicente Javier Verástegui Ostos, que mantiene buenos puntos arriba y que lo ubican como uno de los favoritos de este partido azul.

2.- Que la candidata a la alcaldía por Nuevo Laredo por el partido Rosa, Guadalupe Carmona, más conocida entre los neolaredenses como Mama Lupita, en los últimos días ha incorporado a liderazgos de otros institutos políticos como de Morena, MC y hasta alguno que otro panista, lo que le da cierta confianza en lo que resta de la campaña, por lo que no se sorprenda que de la sorpresa y se les pele; además Mama Lupita está en el ánimo de los votantes, cae bien, es raza y en estos tiempos de cambio cuenta mucho, por lo que ya se dice fuerte y quedito que es la esperanza de Nuevo Laredo. Mama Lupita la buena.

3.- Al entrar a la penúltima semana de campaña para la alcaldía de Ciudad Victoria, los únicos que mostraron musculo en los últimos días, son los candidatos de Morena y el PAN, reflejo de que las encuestas marcan posesionados para cada uno de ellos, por lo que la lucha está en todo su apogeo y tendrán que apretar el paso si quieren llegar fortalecidos al 6 de junio. Los otros aspirantes andan muy atrás, menos el priista Alejandro Montoya lozano, que va en tercer lugar, pero podría dar la sorpresa y podría repuntar. Así que aguas con las aguas.

Insisto, el resto, o sea, el chiquiteaje, anda dando puras vergüenzas y no traen recursos para promocionarse e incluso algunos andan pidiendo prestado porque sus directivos estatales nada más no les da nada y háganle como puedan.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.