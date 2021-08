RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

LISTA PARA CUMPLIR CUALQUIER RETO: MAKI

LLEGA A TAMAULIPAS NUEVO DELEGADO DEL PRI.

A 37 días de dejar la presidencia municipal de Reynosa que gobernó durante cinco años, la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, dijo que esta lista para cumplir cualquier reto que se presente.

Durante una ardua gira de trabajo por varias colonias para inaugurar obras entre ellas la avenida México de la populosa colonia los muros la edil respondió a las preguntas de los reporteros si aspiraba a la candidatura de Morena a la gubernatura del 2022.

La alcaldesa repitió lo que ha declarado sistemáticamente, “mi interés está centrado en hacer una transición clara y transparente. En su momento valorare mi participación política.”

“Yo siempre estoy lista para asumir mis retos”.

En un discurso pronunciado como un adiós, la alcaldesa hablo de las mil 300 obras realizadas durante sus cinco años de gobierno y la grandeza de Reynosa, que genero, dijo MAKI, el 94 % de los empleos creados en Tamaulipas, es decir 66 mil nuevos empleos, tras calificar a Reynosa como la ciudad de la esperanza.

MAKI ORTIZ, por otro lado, felicito al diputado local electo ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, tras ser designado como presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso de Tamaulipas.

“Quiero felicitar al nuevo coordinador que nombraron de la bancada de Morena, a ARMANDO ZERTUCHE, porque creo es importante que haya coordinadores que tengan experiencia legislativa, para que avance más rápido y los municipios sean beneficiados por todas las iniciativas que se hagan”, subrayo.

En otra orden de ideas, mañana miércoles 24 de agosto será presentado el nuevo delegado del Comité ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en Tamaulipas, FELIPE ANGEL GONZALEZ ALANIZ, ex diputado federal.

Sera el secretario de organización del CEN del PRI, RICARDO AGUILAR, quien hará la presentación del nuevo delegado del PRI en Tamaulipas ante el comité estatal del PRI Tamaulipas.

El envió de este delegado a Tamaulipas, se da a poco que inicie el proceso electoral 2021—2022, en que habrá de renovar la gubernatura del Estado, y mientras ya inicio la carrera de los aspirantes por dicha candidatura en el PRI.

Se espera que este nuevo delegado sea operativo y recorra todo el Estado y no como el anterior que durante su estadía en Tamaulipas nunca salió ni se le conoció en los municipios.

Al conocer sobre la llegada del nuevo delegado especial a Tamaulipas, la diputada priista y presidenta del comité municipal en Reynosa, dio a conocer que invitara al nuevo funcionario priista que visite a los priistas en Reynosa.

En otro tema, la nacionalización de vehículos chocolates que circulan en el País, anunciada por el presidente, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se estará constituyendo hasta que entre la 65 legislatura de diputados federales.

Esto informado por la diputada federal reelecta por el distrito de Matamoros. ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ, que sostuvo que hasta el momento no existen reglas o métodos de cómo estaría realizando la nacionalización de vehículos americanos, por lo que primero se tendrá que analizar y posteriormente llevarla a la tribuna para aprobar la propuesta.

También falta el decreto sobre la tarifa que se cobrara por la nacionalización y saber hasta qué año y modelo entraran los vehículos.

Estados Unidos en Atlanta es el ex líder nacional del PAN, RICARDO ANAYA, RICKIN ante el temor de ser encarcelado por los delitos de lavado de dinero acusado por la UIF y la FGR.

El ex líder nacional del PAN ha sido acusado por el ex director de PEMEX de haber obtenido sobornos millonarios junto a otros ex legisladores y los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas.

Hablando de acusaciones, el senador suplente ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, anuncio que interpondrá una denuncia ante la fiscalía general de la República en contra de FRANCISCO PACO GARCIA JUAREZ, coordinador general de comunicación social del gobierno de Tamaulipas, por lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Andan volando sin justificar 39 millones de pesos de tres fondos federales a una empresa fantasma que emitió facturas por publicidad oficial que nunca se concretó trama que fue ya denunciado. Bien bañados los de comunicado social mientras que los sufridos reporteros nunca les pagaron.

TIC TAC

