Llama Chucho a IP a que permitan a sus empleados vacunarse contra Covid

*Muchos trabajadores llegan a módulos y piden los vacunen en su día de descanso porque sus jefes no los dejan ir el día que les toca su letra

María de Jesús Cortez

Luego de que han detectado que casi no hay gente en los módulos de vacunación contra el Coronavirus, el alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah hizo un llamado a las empresas y negocios de la localidad para que den oportunidad a sus trabajadores de salir a vacunarse en horario laboral pues esta semana toca al sector de la población de 40 a 49 años que es un sector poblacional productivo laboralmente hablando.

Y es que se ha sabido e n los módulos que muchos trabajadores no están acudiendo porque en sus trabajos no les dan permiso o bien, deben hacerlo en su día de descanso y si ese día no les toca a sus letras en el módulo no los vacunan.

«El exhorto que vamos a hacer a los comerciantes y empresarios es para que les den oportunidad a sus empleados de vacunarse porque eso beneficiará a ellos porque un empleado contagiado contagia a los demás empleados o a la clientela y allí se hace la cadena que no se puede parar», manifestó.

El alcalde dijo que por eso es importante que los empresarios hagan un sacrificio para que permitan que sus empleados salgan, aunque sea en horas de trabajo a aplicarse la vacuna.

«Hemos estado exhortando a las cámaras esperemos que haya buena respuesta», finalizó.