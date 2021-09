Llaman a no asistir a parques y no hacer convivios en este mes patrio

*Los contagios han ido en aumento en lugar de disminuir lo que pone en disyuntiva a la Secretaría de Protección Civil pues ya no saben cómo hacer entender a quienes no usan cubrebocas que deben portarlo, así como a quienes insisten en convivios a no hacerlo

María de Jesús Cortez

Dado el decreto que recién salió por parte del Comité de Salud en Tamaulipas en torno a las nuevas medidas que deben seguir dada la pandemia por Coronavirus, la Secretaría de Protección Civil llama a las personas a evitar las actividades deportivas en las plazas y no hacer convivios en el mes patrio pues hay personas que aún insisten en no usar cubrebocas y la autoridad revela «ya no sabemos cómo hacerlos entender».

Pedro Romero Sánchez, titular de esa dependencia dijo en entrevista que ellos como autoridad y ante el nuevo decreto siguen reforzando las medidas en los pasos de lanchas, en oficinas públicas aunque reconocen que es complicado.

«Pero no vamos a bajar la guardia, traemos brigadas en las colonias para invitar a la gente a que utilice el cubrebocas, nosotros mismos lo hacemos en los filtros sanitarios ubicados en un centro comercial y en las tardes en la laguna del Carpintero», señaló.

Romero Sánchez recalcó que Tampico sigue en semáforo rojo y que los contagios en los últimos días en lugar de disminuir han ido al alza.

«En este mes de septiembre la invitación es a que la ciudadanía evite los convivios porque los caos aumentan, en los hospitales está grave la situación, es complicado, vemos gente que aún no usa cubrebocas, uno tiene que decirles y no hacen caso a pesar de lo que hemos vivido, ya no sabemos qué tipo de ejemplo les podemos poner para que hagan conciencia, cada día fallece gente y hay más casos en personas cada vez más jóvenes», detalló.