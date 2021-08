LETRAS PROHIBIDAS

¿Llega ‘apagafuegos’ al PRI Tamaulipas?

Clemente Zapata M.

PRI estrena Delegado

o será un ‘apagafuego’

es cierto y no un juego

viene revolucionado…

Que viene a reforzar

la chamba del tricolor

que hasta daría color

y una alianza ‘avalar’…

Ya lo he escrito en otras colaboraciones, pero es importante retomar el dato: El PRI tamaulipeco se ha convertido en un partido con gran relevancia de cara al 2022.

En el 2016 lo perdió “todo”, en el 2018 siguió su caída y en el 2019 las cosas seguían demasiado “tristes” para las parcelas tricolores, pues desde el 2016 a la fecha ha sufrido de una fuga de cuadros mucho más grande que la del dique “El Camalote”, en la zona sur de Tamaulipas.

Fue hasta la llegada de ÉDGAR MELHEM SALINAS que el PRI Tamaulipeco pudo respirar y empezar el camino de la resurrección política, alcanzando un poco más de 130 mil votos, aunque en este proceso 2020-2021 tenga cuatro triunfos impugnados.

No se puede presumir que el PRI está de regreso, pero sí se puede afirmar que cada día que pasa se está alejando más y más de la tumba que todos le pronosticaban (pronosticábamos, dijo el otro).

Tampoco pueden echar las campanas al vuelo, pero sí se puede decir hay dos puntos importantes que confirman que el PRI anda “bien recio” en estos momentos:

(1) El partido de enfrente, es decir Acción Nacional tamaulipeco, ha “gritado” el especial interés de celebrar un “matrimonio electoral” de cara al 2022 con el PRI, a pesar de que el año pasado lo desdeñó… Y…

(2) El PRI tamaulipeco estrenará Delegado del CEN este miércoles 25 de agosto y llega con la “bendición” del presidente nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, conocido como “Alito”… Punto y aparte.

Será este miércoles cuando el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), RICARDO AGUILAR, pise suelo tamaulipeco, específicamente la Capital, para presentar a FELIPE ÁNGEL GONZÁLEZ ALANÍS, como Delegado.

Quien será el nuevo Delegado, viene bien recomendado, toda vez que fue coordinador regional para la campaña de ALEJANDRO MORENO y CAROLINA VIGGIANO, para presidente y secretaria general del CEN de PRI.

La cita es a las once de la mañana en el Comité Directivo Estatal del PRI, aquí en la Capital, y desde que GONZÁLEZ ALANÍS llegue a tierras tamaulipecas será considerado el “bombero tricolor”, el “apagafuegos” dentro del PRI.

Se sospecha lo anterior porque algunos de los cargos en la función pública que detentó quien será el nuevo Delegado del PRI, tienen que ver con el área de Gobernación a nivel federal y de la Secretaría General de Gobierno en el estado de Nuevo León.

Por otro lado no se puede negar que ÉDGAR MELHEM SALINAS ha recibido una brutal presión por parte de algunos grupos políticos, aunque hay quienes dicen que los grupos ya no existen en el PRI.

Esos grupos reclaman su salida, incluso se han atrevido en una completa falta de cortesía política o de abierta grosería, a pregonar una alianza con el PAN y el PRD de cara al 2022, cuando todavía no termina el actual proceso.

En ese sentido GONZÁLEZ ALANÍS tendrá mucha chamba desde su llegada, pues tendrá que pulsar el sentir tricolor tamaulipeco, empaparse de la problemática de cada zona y tratar de buscar salidas a situaciones muy espinosas que desde hace tiempo se han venido presentando en el PRI.

Cabe reconocer cuatro puntos importantes que se viven dentro del PRI: (1) Hay algunos cuadros que quieren ser candidatos del PRI a la gubernatura, pero rechazan que su partido vaya en alianza.

(2) Hay también cuadros tricolores que aceptan la alianza, pero quieren apuntalar la misma.

(3) Hay quienes exigen que ÉDGAR MELHEM entregue la dirigencia del PRI, sin tomar en cuenta los más de 130 votos que consiguió en las pasadas elecciones y…

(4) hay quienes no quieren ir en alianza con nadie, ni siquiera salir a la esquina… Punto y aparte.

Aunque el nuevo delegado GONZÁLEZ ALANÍS no vivirá aquella abundancia que gozó el PRI antes del 2016, sí tendrá que participar en la permanente reconstrucción que realiza MELHEM SALINAS del partido.

Es decir que el Delegado del CEN del PRI no tendrá “permiso” de andar de “vacaciones pagadas” como algunos de sus antecesores lo hicieron antes del 2016.

Aunque eso sí, GONZÁLEZ ALANÍS tendrá un periodo de gracia, es decir un corto tiempo para agarrar ritmo antes de ponerse a operar y comenzar la “operación cicatriz” que por esta ocasión se sospecha que será primero que la operación política, por obvias razones.

Pactos, acuerdos, premios y presiones saldrán de la oficina del nuevo Delegado de cara al 2022… Y si hay duda de ello en breve lo sabremos… Pendientes…

~~“EL TRUCO” DE DEJAR SURCO AL ANDAR.- El Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI, aunque no ha dicho “esta boca es mía” en el tema de la sucesión gubernamental, no se puede negar que por su función en la Administración estatal lleva ventaja por cualquier candidato, pues se reunió, charló, operó, solucionó y hasta alcanzó acuerdos con los grupos que en su momento pudieron representar un punto de choque para la actual administración panista… Aunque casi no se conocen los resultados de esos acuerdos, el también conocido como “El Truco”, logró soluciones que les permitiera a diferentes grupos trabajar de manera paralela, poniendo por delante el progreso de la entidad… Precisamente por el desarrollo de su chamba, CÉSAR VERÁSTEGUI tiene identificada la problemática de cada rincón de Tamaulipas, situación que se puede considerar un “as bajo la manga” al momento de las definiciones azules. Por esta razón se le ve firme, pues ha dado resultados y por esa razón se sospecha que dentro de Acción Nacional no tendría competencia… El verdadero “Truco” de dejar surco al caminar es operar con discreción, fuera de reflectores… y el truco es gritar silenciosamente… ¡Calla pesáo!

~~LLEVAN OBRAS A INFONAVIT Y FERROCARRILERA.- El alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, realizó una gira de trabajo para supervisar las labores de repavimentación que se realizan en la colonia Ferrocarrilera y la rehabilitación del subcolector sanitario en la Infonavit. En la colonia Ferrocarrilera, se trabaja en la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Anáhuac, entre Esteban Baca Calderón y Artículo 123, donde la inversión del gobierno municipal es de cinco millones 628 mil 206 pesos con 80 centavos, en una superficie de tres mil 525.92 metros lineales, que beneficia a mil 200 habitantes del sector, presentando un avance del 80 por ciento. El otro punto al que acudió el Alcalde SANMIGUEL, fue la calle Pedro Morales, entre avenida Fundadores y avenida Tecnológico, en la colonia Infonavit, donde se realiza la rehabilitación del subcolector sanitario y socavón que ahí se generó. La obra tiene una meta programada de 411.86 metros lineales, con una inversión de cinco millones 23 mil 745 pesos con 69 centavos; el avance es del 70 por ciento, y se contempla que ambas obras queden concluidas en las siguientes semanas para inaugurarse en septiembre.

Gracias… Nos leemos hasta mañana

