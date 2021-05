            < Lo “peorcito” de candidatos, están en Morena

PRESENCIA

1.- No lo afirmamos nosotros, el que lo dejó asentado desde el 5 de abril de este año fue Gibrán Ramírez Reyes, analista de Milenio, en un trabajo periodístico titulado “¿La destrucción de Morena? Presentó una larga lista de nombres relacionados con diferentes delitos, que van desde despojadores de tierras ejidales, discriminadores raciales, partidarios “indecentes”, personajes señalados por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades graves, defraudadores de modestas familias a los que pidieron dinero por viviendas que nunca existieron, esto entre otros muchos ejemplos.

“Candidatos impresentables, muchos de ellos sin arrastre social” anotó en su escrito y a cada delito lo refirió a un estado, con nombres y apellidos.

“Hay, en Hidalgo, personas ligadas a la mafia del grupo universidad y a Miguel Osorio Chong, además de un ex subsecretario de Peña Nieto. Son candidatos, en Puebla, caciques que operaron fraudes electorales con Moreno Valle, y el tío del dueño del partido verde en aquella entidad, desde luego sin ganar encuestas. En Guanajuato hay miembros de la derecha huachicolera del panismo local, y defensores de lo podrido del viejo régimen hasta hace 15 minutos, como Luis Antonio Magdaleno”.

En la descripción que hace de los diferentes candidatos y patrocinadores del partido guinda no podía faltar el hijo de Maki, la alcaldesa saliente de Reynosa, “que nos abandera en ese municipio”, señala.

Ya viendo el peso de los delitos que han protagonizados los actuales candidatos de Morena, y el perfil psicológico de otros elementos como Félix Salgado Macedonio en Guerrero, o el diputado poblano acusado de abusar sexualmente de un menor, un golpeador de mujeres que figura como candidato a alcalde en Victoria, es peccata minuta, pudo haber sido peor la carta morenista asignada a esta capital, comparada con los retratos hablados que expone Gibrán Ramírez.

Eduardo Gattas es afortunado porque el artículo de referencia se escribió hace un mes, y todavía no salía a la luz pública el expediente 482/2008, un documento testimonial que describe la personalidad violenta del hoy candidato en campaña, que a la sazón tenía 39 años, no era un jovencito y su víctima 22 años. De haberse conocido este caso hace un mes, seguramente también hubiera figurado en el artículo de Milenio.

Hoy Gattás presume de que, su denunciante en el expediente citado, está haciendo campaña a su lado y de manita sudada, como preparatorianos.

2.- Pero no todo es malo en los cuadros de Morena, es el caso de la renovación de dirigente estatal, un elemento con buena fama en Nuevo Laredo, Oscar Alarcón Santos, si bien el procedimiento para sustituir en el cargo al profesor Enrique Torres Mendoza no cubrió con los requisitos mínimos de democracia, equidad y respeto a estatutos, eso con el agregado de que la autoridad electoral no ha autorizado la elección de dirigentes durante los procesos electorales, por lo menos así se manejó en elecciones anteriores.

Por el bien de las elecciones, esperemos que sea válida esta designación de dirigente, porque los afectados no son sólo los militantes, sino el ciudadano común que tiene derecho a contar con partidos debidamente constituidos y apegados a las reglas de juego.

Oscar Alarcón es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, y licenciado en derecho egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), aunque es más conocido por su desempeño como litigante en el área laboral.

El actual dirigente estatal figuró en 2015 como candidato a la diputación federal por el distrito 1 con cabecera en Nuevo Laredo por MORENA; coordinador juvenil durante la campaña presidencial de AMLO; y antes fue militante del PRD, de tal manera que tiene bien definida su identidad con la izquierda y ha protagonizado cuando menos una campaña; también es conocido por su activismo social en su zona de residencia.

3.- Sin tregua ni descanso Pilar Gómez Leal viene cubriendo una apretada agenda de actividades en su promoción con candidata a la Presidencia Municipal, en el diario andar, presenta a los ciudadanos los compromisos que está dispuesta a asumir de confirmarla el voto popular en las urnas.

Al respecto la abanderada del PAN nos comparte, “los victorenses ya no quieren gobiernos indiferentes, quieren soluciones, exigen atención a sus peticiones. Y yo estoy siempre dispuesta a escucharlos y decidida a hacer del trienio 2021-2024 la mejor administración de nuestro tiempo”. “Yo les digo que Pilar Gómez tiene palabra, tiene visión y firmeza para conducir con rumbo al ayuntamiento”.

El tema del Bienestar social y la Seguridad son temas muy importantes que tienen preponderancia en su programa de trabajo, mismo en el que las mujeres y los jóvenes son pivote para el desarrollo de acciones orientadas hacia ellos.

Pilar escucha y enriquece su lista de acciones para integrar un gobierno cercano a la gente. “Escuchar retroalimenta mi propuesta de gobierno, la enriquece y también la somete a desafíos porque son muchas las necesidades y el atraso de varios lustros, pero si me apoyan, daré el mayor y mejor de mis esfuerzos”.

Esa es la candidata Pilar Gómez, una mujer empeñosa, constante, que no abandona una tarea hasta que no la concluye, cuando algo no lo conoce a fondo, investiga, pregunta, escucha, valora, y pone sobre la mesa todos los elementos antes de tomar una decisión.

GUSTAVO, BENDITO ENTRE LAS MUJERES.- Siguiendo con el tema de las campañas, les puedo comentar que asistí a un foro de mujeres organizado por el Partido Movimiento Ciudadano, y ahí bendito entre ellas estuvo Gustavo Cárdenas, presidiendo el evento junto con Elba Valles y Any Saldaña, los dos primeros candidatos a diputados locales por los distritos 15 y 14 respectivamente y la última de estos, candidata a diputada federal por el V Distrito.

Por cierto ahí saludamos a Mayra Benavides, 1ra regidora en la planilla que encabeza Daniel González Tirado, por la alcaldía victorense.

Fue un encuentro con mujeres de la sociedad civil y los abanderados de MC con una dinámica motivacional de su papel de féminas que son capaces de defenderse y de asumir un papel responsable frente al acoso y abuso sexual, la discriminación de género y también como constructoras de mejores condiciones para sus iguales.

Ahí se formularon propuestas que podrán ser encaminadas en un momento dado en el trabajo legislativo, y ya encarrerado Gustavo les expresó a las candidatas, “si el voto las favorece serán representantes del pueblo, nunca empleadas de un gobernador”

Por su parte, Elba Lidia Valles Olvera enriqueció la dinámica aportando sus experiencias, ella fue diputada federal 2015-2018, la Cámara de Diputados es sin duda una de las mejores escuelas de formación política.

La candidata a diputada federal, Any Saldaña es una activista en pro de las mujeres y terapeuta psicológica, se desempeñó por más de 10 años en el Instituto de la Mujer y tuvo un papel importante en el intercambio de ideas, se refirió a la nueva masculinidad, que es un concepto aún no tan conocido y que consiste en la ruptura de las relaciones opresor-oprimida, donde se busca que el varón juegue un papel de cómplice para el cambio social de género, y viene a sustituir al cambio simulado, superfluo y poco comprometido en el proceso de construcción social de género.

Actividades como estas tienen que dar origen a generaciones de mujeres comprometidas con sus iguales y contribuye a desarrollar mujeres resueltas a buscar otras alternativas para el cambio social que demanda nuestro tiempo.