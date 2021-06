            < Lo que debe y lo que no debe ser Morena: Felipe

PRESENCIA

“El Presidente López Obrador está ocupado en informar diariamente de los resultados de su gobierno, pero en el caso de Morena no ocurre lo mismo”

“El partido no debería estar pensando en cubrirse con el nombre de AMLO, resulta que, con el presidente son todo, y sin el nombre de López Obrador no son nada”.

“Morena requiere de mucha formación, mucha estructura, mucho orden, sentido de pertenencia, unidad para constituirse como partido, porque sigue siendo un movimiento social”.

Esto tres fragmentos son parte de lo expuesto por Felipe Garza Narváez durante la Mesa de Análisis del periódico El Mercurio que conduce acertadamente Daysi Herrera, esta vez bajo el título de “El camino de Morena al 2022” que puede usted consultar en https://www.facebook.com/260777680684660/videos/573237990327764

,donde el punto de partida es la reflexión de los resultados electorales del pasado 6 de junio que favorecieron a Morena. Un partido que muchos lo ven desde ahora como el más viable para ganar los comicios de 2023, todo esto bajo la sombra del primer morenista del país, pero no parece preocupar su construcción como partido, y si conformarse con ser un movimiento social del que emanaron.

Garza Narváez es un político de carrera y no un político hecho a la carrera, de ahí que no tiene desperdicio todo lo que expone en la referida mesa de análisis y por eso reproducimos gran parte de ella en este espacio.

FGN dice entre otras cosas, “Morena tiene que mejorar, debe escuchar a la gente, a todos, aunque no estén de acuerdo con el partido, falta acercamiento (entre militantes y/o simpatizantes) que fortalezca su membresía, no es sano que quienes representan al partido se adelanten a destapar nombres de personas que pudieran aspirar, es el esquema viejo que ya no gusta a la gente, que dejen primero que la gente opine, entonces que digan…”

LAS ENCUESTAS FANTASMA.- El partido que presume de ser el más democrático, que elige a sus candidatos mediante encuestas, su militancia no se da cuenta cómo se hacen, ni les avisan a los que participaron cuales fueron los resultados, aunque no fueron favorecidos… Esto es de los síntomas más graves que tiene el partido, señala el político durante la mesa de análisis.

Garza Narváez tiene razón, porque Morena barniza sus procedimientos de selección de candidatos de democracia y lo hace con el método mencionado, entonces no cabe que su dirigente nacional, Mario Delgado “destape” a un candidato, que en este caso fue Américo Villarreal Anaya para Tamaulipas.

La circunstancias es que en lugar de ayudar a construir a su partido lo pone en entredicho, porque el procedimiento que en su momento se llevará a cabo para sacar a la luz pública al elegido sale sobrando, si resulta que efectivamente el elegido es AVA y entonces se estará confirmando que Morena ejerce el dedazo como lo hacen otros partidos y son más de lo mismo.

Luego Felipe Garza se refiere a sucesos que complican el caso de Morena, “que si es el presidente (refiriéndose a la dirigencia estatal), que si no lo es, que si ya lo desconocieron, eso se puede mejorar”, es una crítica sana, constructiva, deja en claro y prosigue…

En una parte de este ejercicio de análisis el entrevistado se refiere a lo que podemos apreciar de los últimos resultados electorales, y lo dice así: “El crecimiento de Morena tuvo un gran avance, ahora van a transitar con un gobierno panista, y en este caso es importante la civilidad política, el partido acompaña al candidato hasta la elección, y cuando se gobierna es para todos.

LA SOCIEDAD EXIGE CADA VEZ MÁS.- Y prosigue, “en estos comicios veo una reacción importante de la sociedad al salir a votar el 52 %, y esto debe poner a pensar a los partidos, que se den cuenta los políticos que la sociedad está exigiendo más, o exigiendo lo que le corresponde, o lo que debe corregirse”. “Al partido que mejor le fue, es Morena, eso no lo podemos negar, nadie lo puede negar…”

Garza Narváez considera que la gente tuvo ganas de manifestar su deseo de cambio, “el ciudadano es el que manda, estoy seguro que la ciudadanía debe exigir que los partidos presenten sus mejores cartas, y como da su confianza, también la retira,,, el PRI creía tener todo a su favor…MC con la ola de Nuevo León creyó obtener otros resultados, pero no logró prender…PVEM no prendió…

Se refirió a la selección de candidatos como algo que siempre será muy importante, reconoció que hay escasez de cuadros políticos, una severa crisis de cuadros políticos en los partidos.

Por esa formación donde la base es la educación, el respeto a las personas y la cortesía, Garza Narváez expresa, “tenemos que crecer más, y estar más unidos, no me gustan las ofensas, la diatriba, yo soy congruente, y partidario de la lealtad con eficiencia y eficiencia con lealtad, todo Tamaulipas lo merece.

A los morenistas les falta cohesionarse en el sentimiento de pertenencia, vamos a construir sentido de pertenencia, y ser la verdadera vocación de servicio, el bien común es el que debe movernos a todos. Entre las conductas que no deben de desarrollarse, Garza Narváez cita, no desarrollar conductas que provoquen divisiones ni enfrentamientos, y añade, la historia de un político se construye cada segundo, cada minuto, cada día.

“Quienes quieran hacer política, deben ser amigos del pueblo y no sólo amigos del presidente, que no se quieran cubrir con el manto de él. Necesitan llegar por ellos mismos, sin cuatachismos, que no lo exhiban, el Presidente dice “no hay amiguismos, yo no voy a apoyar a quien no lo apoye el pueblo”.

Luego insiste. “Que no se quieran cubrir con el manto del presidente y porque le quedan dos años ¿Y después?

RECTOR ENTREGA OTRA GENERACION DE PROFESIONISTAS.- El rector de la UAT, Ing. José Andrés Suárez Fernández ha estado presidiendo varias ceremonias de graduación, en esa entrega de nuevas generaciones a la sociedad, ahora le tocó su turno a la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT) y esta ocasión la primera autoridad de la Casa de Estudios exhortó a los jóvenes profesionistas a poner en alto el nombre de la institución.

Luego agradeció a los padres de familia haber depositado su confianza en la universidad al encomendarle la formación de sus hijos, que ahora están por salir a ejercer una profesión, con lo cual además estarán contribuyendo al desarrollo y transformación de la sociedad.

En la referida ceremonia virtual se entregaron reconocimientos a egresados de las diferentes carreras, los mejores promedios de cada generación fueron objeto de galardones, además de otorgarles una beca para cursar un diplomado en la misma institución universitaria.

FEDERACIÓN NO COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO: FGCV.- Esta semana inició con la declaración precisa del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al hacer público el abandono de la Federación en tareas de seguridad que le corresponden a ese nivel de gobierno y que en los últimos tiempos se han desbordado con manifiesta presencia del crimen organizado y con un saldo de 15 civiles asesinados en Reynosa. Al respecto el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) ha actuado y logrado la captura de 19 personas participantes en los hechos violentos del 19 de junio.

Las instituciones del Gobierno del Estado dieron un segundo golpe ayer por la tarde al detener a otros cinco presuntos delincuentes tras una persecución y enfrentamiento armado.

De esta manera las autoridades estatales enfrentan al crimen organizado, pero sin perder la referencia de que es de competencia exclusiva de la Federación el combate a estos grupos de delincuencia que tienen que ver con el tráfico de migrantes.

Por eso el llamado del mandatario tamaulipeco para que intervenga ese nivel de gobierno en las indagatorias que son de competencia nacional y al mismo tiempo apoye a las autoridades locales en el combate de la delincuencia organizada.