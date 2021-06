             < Lo que las redes harán por los candidatos

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La elasticidad de las leyes electorales y reglamentos que rigen a las instituciones que organizan el proceso, no ponen orden a la intensa ola de activismo, porque la prohibición es para los candidatos, pero no para sus promotores; se vigilan y controlan los medios de comunicación “tradicionales”, pero están en plena libertad las “benditas” redes sociales, de tal manera que no habrá tal periodo de reflexión del voto para los ciudadanos que seguirán siendo bombardeados con memes, videos y otras formas de comunicación, que en su mayoría agreden a una parte de los candidatos en favor de otros.

Porque la ley tampoco dejó claro que lanzar lodo o cualquier forma de descrédito a un candidato es hacer campaña, lo que perjudica a una de las partes, beneficia otro bando.

Total que los candidatos idearon varias formas de seguir promoviéndose, por ejemplo podrán contratar publicidad en ediciones digitales al parecer no estará prohibido porque no se han regulado el uso y aprovechamiento de la gran comunidad de Internet.

Le puedo contar que un candidato a alcalde de Morena contrató publicidad en la versión digital del periódico El Norte, le tomaron una foto al recuadro donde lo declara vencedor con avasallador puntaje y el mensaje fue difundido por redes sociales, esto en el último día de campaña, y es válido, pero es un procedimiento que puede repetirse en los próximo tres días y como no aparece en la edición impresa no será considerado delito electoral.

También hay encuestadoras “patito” que se prestan para hacer trajes a la medida, que son capaces de otorgar ventajas que ni en sueños, “que ni Obama en sus buenos tiempos obtuvo”, con eso le digo todo.

Concretando, las leyes en materia no dejaron claro desde el principio los límites de las expresiones de comunicación en campaña, tampoco prohíbe la contratación de publicidad en periódico de otros estados, es el caso de El Norte de Monterrey en su versión digital, así a distancia para que los reporteros locales no averigüen más sobre el tema, quien lo contrató y cuánto costó la inserción digital.

Y es que ninguna institución electoral, federal o estatal se preocupó por abrir con anticipación un debate ciudadano, con participación de figuras representativas de la jurisprudencia, incluso con representantes de los partidos para darle una interpretación puntual a leyes y reglamentos y poner límites.

El asunto es que ya estamos en la parte final del 2º tiempo, y concluyendo el actual proceso, no referimos a la calificación en tribunales que seguramente las habrá, agotados los límites que marca el calendario electoral, inmediatamente entramos al año electoral 2021-2022 y estaremos en las mismas.

2.- En su estancia en esta capital el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro fue muy preciso al señalar que su partido “no va defender a nadie de responsabilidades que pudiera tener”, eso en clara alusión al gobernador de Tamaulipas, pero dejó claro que MC “no permitirá el quebranto del federalismo y la intervención abusiva del poder”.

Esa es la postura que asumirá Movimiento Ciudadano en caso de que el Senado y el Congreso del Estado, aborden de nueva cuenta el caso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Resultan interesantes las declaraciones de Dante Delgado cuando expresa, que tolerar que atenten contra el federalismo, “es crear un ente autocrático, omnipresente, que actualmente tiene mayoría en el Congreso, que controla el Poder Judicial y que es hombre de horca y cuchillo. Eso no lo podemos consentir, como tampoco permitiremos que los gobernadores hagan lo mismo con los Presidentes Municipales”.

Delgado Rannauro lanzó desde Tamaulipas un llamado a Andrés Manuel López Obrador, “que se asuma como Presidente de la República, y lo responsabilizó de la muerte del candidato Abel Murrieta en Cajeme, Sonora, pero ahora también asesinaron a Alma Barragán en Moroleón, Guanajuato, que por cierto ya fue capturado el presunto culpable, de nombre Fernando “N”.

Las declaraciones de Dante Delgado como la de otros líderes de opinión no son aprobatorias de los excesos de autoridad que se han dejado sentir en los últimos meses, y esto incluye al presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal que cuantas veces puede, lanza advertencias que no tiene respaldo jurídico.

LOS ÁNGELES AZULES Y EL TURISMO.- Tamaulipas está en las mejores condiciones de participar con mucho éxito en el proyecto mundial de Turismo Rural, que tiene como propósito atraer visitantes de otros países, es una iniciativa de la Organización Mundial de Turismo, modalidad que se pone en marcha dada las condiciones originadas por la pandemia. Y en ese marco de circunstancias nuestra entidad tiene dos fortalezas, por una parte parajes, cenotes y alrededor de 60 puntos geográficos con algún atractivo natural y por otro lado, carreteras seguras, transitables, vigiladas por los Ángeles Azules y la creación de “Estaciones Tam” que son puntos de referencia que dan tranquilidad a quienes transitan por nuestros caminos.

Los Ángeles Azules tienen una excelente carta de presentación, que son sus resultados en el apoyo a quienes transitan por nuestras carreteras.

Tan sólo en el primer trimestre de este año, la Policía Estatal de Tramos Carreteros ha proporcionado diferentes formas de auxilio a quienes transitan por las vías terrestres de Tamaulipas. En ese lapso la Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó un total de 21 mil 252 asistencias a personas que necesitaron ayuda; además de dos mil 728 casos que requirieron de apoyos mecánicos y tres mil 115 auxilios de tipo vial y 310 traslados de vehículos que ya no pudieron operar por sí mismos.

Veintidós unidades de los Ángeles Azules, tripuladas por 44 expertos en mecánica recorren las carreteras tamaulipecas, además de elementos con capacitación para prestar ayuda en las emergencias que pueden ocurrirle a los viajeros. Esta labor ha sido reconocida por los prestadores de servicios turísticos quienes contribuyen a promover el 911 al que deberán llamar en caso de emergencia.

Pero además para una atención más rápida y efectiva puede enviar su ubicación en tiempo real a través de Whats App al número 179-25-90, de esta manera se localizará a la unidad más cercana disponible para acuda en su auxilio, desde una ponchadura de llanta, falla mecánica, o falta de combustible podrán ser asistidos.

La labor de los Ángeles Azules la complementan 12 “Estaciones Tam” y están próximas a sumarse otras cinco que se encuentran muy avanzadas. Según reporte de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, el proyecto general contempla un total de 22 “Estaciones Tam”.