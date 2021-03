350 elementos vigilarán playa Miramar.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Son alrededor de 350 los elementos que confirmarán el operativo de vigilancia para la semana santa en playa Miramar.

El Secretario del ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez, dijo que avanzan en la coordinación para la atención a los turistas, dejando en claro que se respetarán los lineamientos sanitarios.

«El operativo de seguridad es con alrededor de 350 elementos con patrullas, para estar al pendiente en el Boulevard Costero y la playa Miramar».

Mencionó que de momento solo pueden ingresar los 10 mil que están autorizados por la Secretaría de Salud, pero a partir del jueves, el aforo de visitantes será de 20 mil.

En torno a la introducción y consumo de bebidas embriagantes, señaló que no se podrá hacer, por lo que invitaran a los asistentes que no lo realicen, pues a pesar de no contemplar arrestos, si pueden tomar otras acciones como el sacarlos de la playa.