“A mí nadie me ha pedido cuota para PRI”: Gorordo

María de Jesús Cortez

“No he sido avisada de que debo pagar cuotas al PRI, entonces lo que no se sabe cómo lo haces”, respondió la regidora extraída del PRI Esther Gorordo Arias luego de que el dirigente local de tricolor Roberto González Barba la exhortó de manera pública a ella y a tres ediles más para que cumplan con ese compromiso moral.

Entrevistada al término de la sesión de cabildo número 16 sobre los señalamientos hechos por el dirigente de ese instituto político quien asegura que ningún regidor priísta paga cuotas a pesar de que gracias a que con esas siglas llegaron al poder, la regidora y empresaria del ramo pastelero señaló que una cosa es lo que Roberto González dice y otra que sea cierto.

“Primero con todo el respeto para el señor González Barba eso es lo que él tiene para decir, a mi nadie me ha informado de eso, yo me enteré por la declaración que dio, lo pudiéramos hacer de manera voluntaria, moral más no está en los estatutos que como simpatizantes estemos obligados”, agregó.

La edil dijo que tiene buena relación con el dirigente local del tricolor reconoció que no conoce a los candidatos que contenderán por la diputación local en la próxima contienda y aún más, pese a haber ganado la regiduría por el PRI no aseguró que vaya a trabajar a favor de ellos “puede ser que lo apoye, depende de quién sea el candidato”.

Esther Gorordo no acudió a la celebración del 90 aniversario del PRI, según porque tenía comisiones qué atender como regidora.

Al pedirle su opinión en torno a los políticos que brincan de un partido a otro prefirió reservarse su opinión. “Es mi opinión privada y me reservo ese derecho”.

Cabe destacar que este edil no supo decir qué iniciativas ha presentado ante cabildo y que el único informe de comisiones que dio fue hace dos meses.