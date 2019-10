A tres años, denuncia por negligencia médica sigue sin avance.

Cd. Madero, Tamaulipas.- La denuncia por una presunta negligencia médica sigue sin resolverse por parte de las autoridades judiciales de la zona, esto a pesar que han pasado tres años del hecho y todo indica que no hay avance en las investigaciones.

La presidenta de la Asociación Frente, Derecho, Justicia y Libertad, Nury Romero Santiago, denunció que existe mucho retraso en las averiguaciones de estos casos, lo cual es consecuencia de la falta de peritos expertos de la Procuraduría General de Justicia en la zona.

Detalló que una mujer espera que se le haga justicia desde hace casi tres años, debido a que por una presunta negligencia médica, perdió la matriz y un riñón, además que su hija tiene secuelas por esta situación que se originó a la hora del parto.

“El caso ocurrió en el Hospital “Carlos Canseco” de Tampico, hubo violencia obstétrica contra una mujer, la verdad tiene más de dos años en una agencia investigadora de Tampico y es muy lamentable que no avance, te ponen trabas, fue una negligencia médica donde la obligaron a tener un parto normal cuando ella no podía, al no poder sufre una hemorragia, la meten de emergencia al quirófano, le tuvieron que sacar la matriz y en consecuencia le perforaron un riñón”.

Dijo que es muy lamentable que las agencias investigadoras no estén avanzando como realmente se espera con el nuevo sistema, por lo que tiene una investigación por una negligencia médica que va para tres años y no se tiene ningún avance.

Explicó que la falta de peritos especializados genera muchos trámite y con ello el retraso en las investigaciones, ya que la denuncia fue interpuesta ante la Unidad General de Investigaciones número 4 en el mes de noviembre del 2016 y hasta la fecha no ha tenido avance la carpeta de investigación.