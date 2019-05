A un “tris” de tragedia en la refinería Madero

*Aún no inicia mantenimiento correctivo”: Joaco

María de Jesús Cortez

Al revelar que hasta el momento no han iniciado absolutamente nada del mantenimiento correctivo a la refinería Francisco I. Madero, el diputado local, Joaquín Hernández Correa advirtió la urgencia de que inicien esos trabajos “pues estamos en un “tris” de que se presente algún incidente o contingencia en donde se verían afectadas muchas colonias ubicadas en los alrededores”.

Entrevistado en el aeropuerto local, antes de partir a la Ciudad de México, el legislador dijo que no tiene reporte de que gobierno federal ya haya aplicado esos recursos que ascienden a los 4 mil millones de pesos contrario a otras refinerías donde sí están ya en ello.

“Se está dando mantenimiento correctivo en varias partes del país: Salamanca, Cadereyta, Pajaritos, pero aquí está parado. Yo recomendaría al gobierno federal, a Petróleos Mexicanos, al director, que el mantenimiento no fuera correctivo sino preventivo para evitar afectaciones, para evitar flamazos, para evitar los accidentes”, indicó.

Dejo en claro que hacer un mantenimiento correctivo es corregir los errores que ya hay cuando el preventivo prevé todo ese tipo de siniestros donde la gente muere.

“Es urgente que ese dinero baje para generar la riqueza que mucha gente quiere alrededor de este entorno petrolero como la gente de la zona conurbada que manifiesta que lo que quieren es el trabajo”, aseveró.

Hernández Correa aseveró que tiene información de que no ha iniciado absolutamente nada de esos trabajos en la refinería Madero.

“La pregunta es si ya empezaron en otras partes de la república por qué no aquí? Si hablan de que hablan de que se ha repuntado en el proceso de refinación de los productos petrolíferos y ya no están importando tantas gasolinas entonces es de esperarse que ya hayan iniciado hace algunos meses y no que tarden hasta fin de año, es urgente que ya esto inicie en Ciudad Madero, todas las instalaciones petroleras ofrecen riesgos y si no se ha hecho aquí el tratamiento correctivo que se ha venido haciendo en otras áreas estamos a un “tris” de que ocurra algún incidente o conflagración que involucrados a muchas colonias ubicadas en los alrededores”.

Sobre despidos señala que no ha habido, sólo a los involucrados en otorgamiento de becas pero criticó que a la fecha no se ha actuado contra quienes ofrecieron esos apoyos.