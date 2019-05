Abandonan al Partido Verde; se unen a “MARY MENCHACA” de Movimiento Ciudadano

*Ex regidor del PVE Martin Rodríguez López se llevó una estructura de militantes para trabajar a favor de la Candidata a diputada “Mary Menchaca” que es postulada por el Partido Movimiento Ciudadano en el Distrito XVIII de Aldama-Altamira.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Martín Rodríguez López ex regidor en Altamira en la pasada administración municipal 2016-2018, por parte del Partido Verde Ecologista, anuncio que deja al Verde Ecologista para sumarse junto con una estructura de simpatizantes a apoyar a la candidata a Diputado Local del Partido Movimiento Ciudadano “MARY MENCHACA”, del Distrito XVIII que corresponde a ALDAMA-ALTAMIRA, con el firme propósito de llevarla al triunfo el próximo 2 de junio.

Junto con el ex edil del Partido Verde Ecologista, también sale Yuridia Díaz Martínez militante y ex consejera política estatal del PVEM, además de Aránzazu Greaves López, quien fungió como consejera política nacional en Tamaulipas, en virtud de que los actuales dirigentes del VERDE ECOLOGISTA, no han respaldado el trabajo que ellos han realizado.

REBELION DE EX REGIDORES EN EL VERDE ECOLOGISTAS.

Los militantes dijeron sentirse defraudados por el Partido Verde ecologista debido a las incongruencias e imposiciones de candidatos y señalaron que como militantes vivimos la realidad del partido, observando acciones ilegítimas tanto de la dirigencia nacional y estatal, al fomentar los vicios de la política actual como lo es el tradicional dedazo”, señalaron de manera enérgicamente.

“Los candidatos son los mismos de siempre, en la diputaciones plurinominales, se sienten los dueños del partido, por ello y otras acciones, mejor hemos optado por apoyar a “MARY MENCHACA”, una mujer de principios y valores, que nos ha reconocido y dado nuestro espacio en Movimiento Ciudadanos.

Para finalizar señalaron que los dirigentes estatales del PARTIDO VERDE en Tamaulipas, solo demuestran que están hambrientos de poder al utilizar a los ciudadanos que ha creído en sus causas y estos malos dirigentes solo usan a la base militantes quienes trabajamos gratuitamente para proporcionarles un partido político que los provea económicamente y luego se sienten dueños absolutos del partido.