“Abigeato está aumentando en el país”: Diputada Federal.

Cd. Madero, Tamaulipas.- El delito de abigeato se continúa presentando en varios estados de la república entre ellos el de Tamaulipas, por lo que se presentó un punto de acuerdo por parte de los diputados federales sobre el tema.

La legisladora, Julia Elizondo Guerra, integrante de la comisión de ganadería en el congreso de la unión, señaló que son Tamaulipas y Jalisco los principales afectados por esta actividad ilegal, resaltando que se sigue presentando el delito y se ha incrementado.

Mencionó que existe demanda de los ganaderos para que la autoridad haga su labor y cumpla con lo que debe realizar para que se evite este hecho., ya que es un tema fuerte en el país.

“Hoy todos somos responsables no sólo la autoridad, el propio ganadero debe hacer la denuncia, no solo del abigeato, actualmente se llevan los tractores de nuestros ranchos, los animales y no hay quien los rastree, por eso debe trabajar ciudadano y gobierno”.

Reconoció que ha habido ausencia de ley y por ello es que no se erradica el tema, pues consideró que el abigeato está ligado al crimen organizado.

Añadió que la pesca, la ganadería y la producción de granos, así como la industria se han visto afectados y ha mermado todo, por lo que se necesita atender la problemática existente.