Abuelito pide que le desbloquen su tarjeta de 68 y más.

Por: José Juan Tomas.

Ciudad Madero, Tamps.– Una persona de la tercera edad denunció que desde el mes de marzo no ha podido cobrar el apoyo perteneciente al programa de 68 y más ya que su tarjeta por error fue bloqueada en el cajero de Banorte y desde esa fecha ha sido un calvario en las ventanillas de bienestar social ya que simplemente no le dan respuesta alguna.

Acudió a las oficinas de Bienestar Social e incluso al banco y en ambos sitios le dijeron de forma déspota que nada podían hacer por él, y que debía esperar hasta el 24 de noviembre para poder cobrar, toda vez que los pagos se les adelantaron por la pandemia.

Indicó que él vive con su hermana de 92 años y que están sobreviviendo con el apoyo de ese mismo programa que le llega a su hermana.

«Por error metí mi tarjeta al cajero y marque la clave de mi hermana, se me bloqueo la tarjeta, esto fue el 19 de marzo, ya fui a Bienestar Social, al banco y no me resuelven nada, sólo me queda esperar al noviembre, pero es mucho tiempo, no entiendo porque no la desbloquean, si eso fue en marzo».

Por lo que hizo un fuerte llamado a presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que ponga servidores competentes y menos déspotas