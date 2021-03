Activarán tranvías y pontones en vacaciones de Semana Santa

* Parques y Casa de la Naturaleza también abrirán; ex Aduana no

María de Jesús Cortez

A partir de este viernes 26 de marzo estarán ya funcionando y atendiendo a visitantes y locales los dos tranvías turísticos que harán recorrido por la ciudad al igual que los pontones en el paseo La Cortadura, ambos al 50% de su capacidad.

Así lo dio a conocer la Secretaria de Turismo, Elvia Holguera quien añadió que también abrirán al público la Casa de la Naturaleza, los parques, a excepción del edificio de la ex Aduana Marítima donde el gobierno federal no autorizó hacer recorridos.

Sobre la mecánica a seguir en cuanto a tranvías y pontones, la funcionaria explicó: «el tranvía tiene una capacidad para 28 personas por lo que sólo subirá a 14 y también los tres pontones que hacen su recorrido en el paseo de La Cortadura y la laguna del Carpintero y que tienen capacidad para 20 personas estarán funcionando sólo con diez».

En ambos casos habrá personal de la secretaría de Turismo tomando la temperatura y aplicando gel antibacterial y sugiriendo al usuario que traiga su cubrebocas.

El horario en que funcionarán los tranvías y pontones será de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

El tranvía partirá frente a la plaza de La Libertad frente al museo del Centenario, entre el edificio La Luz y el del hotel Sevilla.

Los costos siguen siendo los mismos: tranvía 40 pesos adulto y 20 pesos niños y los pontones 50 pesos adultos y 25 niños.

El recorrido del tranvía dura aproximadamente 45 minutos igual el de los pontones, de tal suerte que los tranvías saldrán cada hora.

La funcionaria local comentó que habrá personal de la Secretaría de Turismo en los puntos donde suba la gente a los tranvías y pontones para informar de horarios y compra de boletos y cuidando que si se hace fila la gente guarde la sana distancia.

En el caso de los mercados Elvia Holguera informó que hay un guía en ese lugar dando información turística y ellos mismos salen a la plaza Hijas de Tampico a explicar el entorno.

«Desafortunadamente no habrá ingreso al edificio de la ex Aduana Marítima, no lo autorizó la API Tampico entonces la instrucción que nuestros guías tienen es que desde la plaza Hijas de Tampico explicar un poco lo que platican cuando hacen los recorridos guiados en el edificio de la ex Aduana y admirarlo desde el segundo piso del nuevo mercado pues en el área gastronómica hay una vista fabulosa hacia la plaza y la ex Aduana.

La Secretaria de Turismo indicó que con estas actividades van a activar a 12 guías quienes estarán trabajando en tranvías dando la explicación, otros en recorridos de pontones y otros más en las tres plazas atendiendo a turistas que andan a pie.

«Tendremos abiertos también los parques que están al margen de la laguna del Chairel como es el parque de Fray Andrés de Olmos y El Chairel y ambos tienen rampa pública para aquellos que tienen embarcación y que quieran dar paseo por la laguna del Chairel y río Tamesí» recalcó..

Los parques están abiertos por lo que exhortan a quienes vayan al Fray Andrés a que respeten el que es el parque de entretenimiento y el que es ecológico, es decir en el parque recreativo que es el área que ya estaba allí hay asadores, juegos infantiles, etc.pero los invitaron a que los que vayan al ecológico sea realmente un paseo,» allí no hay asadores entonces no se permite llevar asador propio y nada de eso por eso pedimos respetar un poco que es ecológico para pasear, vemos con mucho agrado que hay papás que llevan a los niños con la pelota, con la bicicleta o en la carreola a disfrutar de un paseo en contacto con la naturaleza».

Por último, la entrevistada pidió a la gente cuidarse para que esta apertura no traiga consecuencias y tengan que volver a cerrar.

Protección Civil se encargará de los filtros

Para el transporte hacia la Casa de la Naturaleza, la informante dijo que ya han hablado con operadores turísticos para ver si como en otras ocasiones ellos dan ese servicio porque municipio, dijo, no puede dar el servicio de traslado.