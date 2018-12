Acusan mala rehabilitación en el Canseco de Tampico

*Paciente pide lo refieran a otro

María de Jesús Cortez

Ingresar con un problema de meñiscos en una rodilla ya le trajo serias complicaciones a un paciente del Seguro Popular, quien afirma que la etapa de rehabilitación le perjudicó de manera severa a grado tal de que siente en riesgo su vida, de allí que solicita al Sector Salud que lo refieran a otra institución hospitalaria pues dado lo que sufrió en el Hospital Canseco de Tampico ya no quiere atenderse allí pues teme por él.

Jaime Rodríguez de la Peña, de 51 años de edad, dejó en claro que su petición no es de conflicto ni pelea sino de ayuda para que las autoridades médicas competentes lo canalicen a otra instancia donde lo puedan ayudar ya que al parecer requiere de otra operación que por cierto ya no era necesaria.

Al hablar de su caso, el quejoso dijo que fue operado en Ciudad Victoria de meniscos y salió con éxito, sin dolor, sólo lo normal y el doctor le indicó que debía tener una rehabilitación la cual decidió tomar en el Canseco de Tampico que es donde le toca por ser de esta ciudad.

“A través del Seguro Popular fui al Canseco y me pasé a rehabilitación y allí empecé y me pusieron compresas de agua muy calientes, una licenciada de nombre Fernanda que ya despidieron me dijo la jefa que por este motivo, me quemó no fue rápido pero dentro de los tratamientos fue haciéndolo ya que eran demasiado calientes las compresas”, explicó.

En los detalles señala el entrevistado que esa situación le hizo una ámpula y en urgencias no lo ayudaron porque no era, a decir de esos médicos, de gravedad así que por sus propios medios se la reventó pues el traumatólogo le decía que debía curársela y ello le generó una infección a pesar de que tomó medicamentos.

Indica que siguió yendo a rehabilitación en donde lo hicieron hacer pesas, lo que le ha traído problemas serios a tal grado que acudió a pedir ayuda a Derechos Humanos pues intentaba hablar con Contraloría o Director y no lo accesaban a ellos para exponer su asunto y pedir lo refirieran a otro hospital.

El quejoso indica que ya con apoyo de Derechos Humanos el Director lo atendió y le ofrece operarlo sin embargo, el informante asegura que ya no quiere nada con ese hospital sino que lo canalicen a otro pues no tienen equipo y dado lo que le pasó ya teme por su vida.

“Mi preocupación es que yo ya no tengo dinero llevo un año con esto empecé con particulares lo que necesitaba era una rehabilitación en seis meses de agua y toques de compresas me perjudicó, tengo un dolor que me hace revolcarme tengo taquicardia no quisiera operarme aquí”, aseveró.

Dejó en claro que no es una persona de problemas pero pide a través de los medios de comunicación a las autoridades estatales de Salud que lo refieran a otro nosocomio ya que actualmente ya no puede ni caminar “quiero mejor que me refieran a Monterrey, Victoria, donde haya gente especializada pues aqui la rehabilitación fue mala”.