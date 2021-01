¡Adiós 2020, bienvenido Año Nuevo 2021!

El 2020 inició como un año esperanzador, era el fin de una década y la puerta de entrada a lo que serían tiempos de oportunidades, progreso y desarrollo para todos; pero llegó la pandemia, y con ella, se derrumbaron las expectativas y los sueños de muchos.

Parecía que nunca iba a llegar, sobre todo, allá por marzo cuando un virus cambiaría nuestros planes, nuestra vida, nuestro mundo y nuestra historia. Pero, por fin, ha llegado el momento de decir adiós a 2020.

Este año que acaba nos deja algo exhaustos, queremos que pase y olvidarlo.

Por fin nos vamos a despedir del 2020.

Recordaremos este año por el coronavirus, por esta pandemia que ha puesto el mundo patas arriba, por el confinamiento, por las mascarillas, por la incertidumbre y por las carencias. No está siendo nuestro mejor año, para qué lo vamos a negar.

Y no es que el Año Nuevo sea la solución a todos nuestros problemas, pero es cierto que estamos deseando dejar atrás este año aciago.

Aunque al 2020 también tenemos algunas cosas que agradecer; un año duro pero lleno de aprendizaje. Nos enseñó que no somos nada.

No creas que te odiamos, tenemos ganas de que te vayas por el agotamiento, pero también tenemos algunas cosas que agradecerte. No nos adelantemos, déjanos dejarte algunas cosas claras. Llegaste con ganas de protagonismo y lo has conseguido. Ignoraste todos nuestros deseos de que fuera un buen año y te presentaste como un villano dispuesto a despedazar nuestras ilusiones.

Tuvimos que quedarnos en casa, tuvimos que dejar de abrazar a nuestros seres queridos, tuvimos que dejar de besar a nuestros amigos, tuvimos que dejar de viajar, tuvimos que perder trabajos.

Te recordaremos por lo malo, pero también por obligarnos a ver el mundo de una forma diferente, por habernos hecho valorar más lo que tenemos, por mostrarnos lo que vale el momento presente.

Miramos diferente al 2021, dejamos de lado los propósitos de Año Nuevo y nos centramos en el día a día.

Hasta nunca, 2020.

El año que concluye fue un reto inmenso para mí, gracias a mis colaboradores por mantener el entusiasmo por llevar a nuestros lectores con sus notas, entrevistas y opiniones, las mejores.

¡Hola 2021! … sin duda será un mejor año, todos deseamos con razonable esperanza un 2021 más amable.

Marcelino García Contreras

Director de www.noticiasdetampico.mx