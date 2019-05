Advierten bloqueo de casilla; les quitaron comedor escolar

María de Jesús Cortez

Madres de familia de la escuela primaria Lucino Gaytán, en la colonia Luis Donaldo Colosio, advierten que no permitirán que se instale la casilla de votaciones este domingo si antes no les resuelven de manera favorable el problema del comedor escolar.

Claudia Saldaña Maya, representante de la mesa directiva de la escuela y participación social dijeron que no quieren que se vean afectados los estudiantes con este problema legal.

“Los padres de familia nos comentan que si no se resuelve esto para antes del domingo no van a prestar las instalaciones porque se supone que a las autoridades les debe interesar también los niños, y si a ellos no les interesan los niños a nosotros no nos interesan entonces las elecciones, así de fácil”, señalaron.

Saldaña Maya agregó que si no hay una solución rápida para beneficio de los niños e hicieron saber que ellos sabían en torno a la cuestión legal que todo estaba en orden que no iba a haber ningún problema e incluso se hizo la construcción “sabemos que eso de lo legal ya no nos competía a nosotros sino al municipio con el dueño y por ello creíamos que todo estaba en orden”.

Refieren las madres de familia que esa situación les afecta porque muchas trabajan y al ser escuela de tiempo completo sus hijos allí permanecían pero ahora sin comedor les están dando salida más temprano ya que no tienen un lugar donde recibir sus alimentos.