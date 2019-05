“Altamira y Aldama necesitan representantes honestos”: José Luis Vargas Ortega.

A 5 días de concluir las campañas para las diputaciones locales en el estado, el candidato a Diputado Local por el Distrito 18 del Partido Revolucionario Institucional, José Luis “el Chilero” Vargas Ortega está convencido de que los ciudadanos merecen representantes honestos.

“Existe mucha desconfianza por la ciudadanía y tienen razón, todos los políticos que han pasado a pedir el voto sea cual sea la bandera que representen le ha quedado mal al pueblo, esto no es cuestión de partidos, sino de valores, principios y gracias a Dios vengo de una familia humilde pero que me inculcaron buenos valores, sobre todo el ser una persona honrada y responsable”, declaró.

Enfatizó que debido a ello prevalece por parte de los tamaulipecos una marcada desconfianza: “lo digo con toda sinceridad, a mí la gente no me ha reclamado nada, ahora sí que no tengo cola que me pisen, solo se quejan de que les han prometido mucho y les han cumplido poco, por ello les pido su voto de confianza éste próximo 2 de junio, soy un hombre trabajador, ni mi familia, ni yo vivimos del pueblo, con esfuerzo y mucho sacrificio tengo mis negocios y siempre he vivido de eso, por lo tanto estoy convencido de que mi distrito, Altamira y Aldama necesitan representantes honestos y el único que contiende con ésta cualidad por éste distrito soy yo” finalizó.