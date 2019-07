Amagan con manifestarse afuera de bancos; no reciben ’65 y Más’

*La dependencia federal les deposita en el banco pero no pueden cobrar desde hace tres bimestres porque no tienen tarjeta bancaria y no se las reponen. Casi un año sin el apoyo

María de Jesús Cortez

Personas de la tercera edad no han recibido su apoyo del programa ’65 y Más’ que da gobierno federal a través de la oficina de Bienestar Social, mismo que les depositan en el banco Banorte pero no lo pueden cobrar porque no les dan tarjeta. Ya llevan acumulados tres bimestres y pese a ser los beneficiarios ni la dependencia, ni el banco les entrega el documento plástico para que puedan cobrar por lo que llaman a las autoridades a resolver el problema, de lo contrario amagan con plantarse afuera de los bancos.

José Guadalupe Delgado y Margarita Escobar Gómez, coincidieron en señalar que antes les daban un papel en la oficina de Bienestar Social para que cobraran su beneficio porque perdieron o les robaron sus tarjetas pero ahora ya no les dan ese documento.

“Desde que inició el año no nos dan el apoyo, nos daban una hoja pero ya no. Son 2 mil 520 pesos pero el banco está poniendo trabas. A mí me robaron la tarjeta con todo y cartera y no han dado otras”, indicaron.

Señalan que si no les resuelven dándoles la tarjeta harán una manifestación en el banco para que salgan a dar una explicación los del banco a los afectados

“Si perdimos la tarjeta que la repongan. Es un crimen que hay quienes van a cobrar en muletas, en andadera, batallan, el banco tiene obligación de hacer una reposición”, señalaron.

Hacen ver que es casi un año que no reciben el beneficio y sólo les dicen que va a llegar pero no es así por lo que de no encontrar una respuesta favorable se manifestarán afuera de los bancos.