AMLO, incapaz de frenar los feminicidios en México: PRD

* A un año del Gobierno de MORENA la Secretaria General del Partido del Sol Azteca en Tamaulipas Martha Patricia Gutiérrez Palacios no ven una agenda sólida de AMLO contra los delitos de feminicidios y asegura que el Presidente no ve, ni escucha, y los feminicidios se han convertido en el pan nuestro de cada día en todo el País, con discursos no hay avances, pues no se ve relejado en sus medidas ni presupuesto.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

La secretaria General del PRD en Tamaulipas Martha Patricia Gutiérrez Palacios, considero que el a un año del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a sus discurso para combatir este delito, ha sido incapaz de frenar los feminicidios en el país, considerando que han ido en aumento y opino que no es con discursos como se debe avanzar en esta grave situación, pues no se ven las medidas que se ejecutan y menos presupuesto.

Luego Gutiérrez Palacios explicó que a un año del gobierno de MORENA, se están perdiendo empleos en el país, la economía no crece y se ha mandado al diablo a las instituciones como al INE a la Suprema Corte de Justicia y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La perredista afirmo que “el PRD a lo largo de este año ha seguido defendiendo las causas de la gente apoyando a los enfermos de VIH y Cáncer con amparos para que les sean otorgados medicamento, estos amparos se han venido realizando a lo largo y ancho del País, siendo Tamaulipas uno de los Estados beneficiados con estos amparos; específicamente en el Municipio de Altamira.

Luego comento que en el Partido del Sol Azteca “caminamos a la par de la sociedad, -y remarco- no estamos en contra de los cambios, siempre y cuando estos sean en favor del desarrollo social de nuestro País, apoyamos la creación de la Guardia Nacional porque creemos que nuestro País, está sumergido en una crisis de inseguridad y era una forma de combatirla siempre y cumpliera la misión para la que fue creada, pero en cambio se ha convertido en el contenedor de la entrada de inmigrantes a nuestro país.

Más adelante señalo que: México se ha convertido en un País en donde nuestros enfermos del VIH no cuentan con medicamentos para llevar sus tratamientos; en donde nuestros niños con cáncer no cuentan con el respaldo del gobierno para que lleven de manera adecuada su tratamiento ya que no hay medicinas. Un País en donde el presupuesto público se utiliza para lucrar electoralmente.

Para finalizar remato: “La lucha del PRD no es de un año a la fecha a lo largo de nuestros 30 años hemos sido precursores y parte importante del cambio, fue a instancias del PRD que se el cambio al Instituto Nacional Electoral, trabajamos y legislamos a favor de los derechos de las mujeres y niños, la muerte asistida uno de los logros en la hoy Cd de México así como el matrimonio igualitario, el derecho a que la mujer decida sobre su cuerpo referente al aborto, hemos trabajo sobre el tema de la legalización de la cannabis como uso medicinal, entre muchos más temas y hoy el PRD no se rendirá, no nos callaran cuando se trate de temas que vulneren nuestra democracia y nuestros derechos como mexicanos