Amparo, una protección para servidores públicos injustamente acusados: abogado

María de Jesús Cortez

Al señalar que en México, al menos seis servidores públicos han sido encarcelados a nivel federal por delitos imputables a otros, Hugo Alberto Arriaga Becerra, presidente del Instituto Mexicano del Amparo A.C dijo que en esos casos los abogados deben recurrir al amparo pues es necesario proteger a quien se ve afectado de manera injusta e incluso por venganza política.

Al participar con la conferencia “Amparo en Materia de Responsabilidad Administrativa en Servidores Públicos”, desarrollada para estudiantes de derecho en el Aula Magna de la UAT, campus Tampico, dentro de un ciclo de conferencias que estarán impartiendo del 23 al 27 de septiembre, el experto en la rama de derecho resaltó que un servidor público tiene que cuidar más allá de su propia persona, su propio patrimonio, cuidar más de su trabajo que de sí mismo.

“Se han sancionado a personas que no merecían sanción y desde luego también hay sanciones correctas, yo defendí los casos de servidores públicos que habían cometido verdaderas barbaridades en el ejercicio, sobre todo en el presupuesto, y esto es frecuente en el servicio público, hay de las dos calidades de servidor, los que hacen las cosas bien y los que las hacen mal, pero no deben pagar unos por otros”, refirió.

Arriaga Becerra explicó que el servidor público no es más que un gobernado cuando es sujeto de un procedimiento de responsabilidad y ahí se le pretende afectar por una autoridad y esa afectación puede no resultar a lo que es su verdadera responsabilidad.

“Yo he visto procedimientos inventados y he visto más de un caso, le puedo hablar de 5 ó 6 que conocí, litigué y gané en el gobierno federal, pero ocurre en todas partes”, indicó.

Habló de un caso en el gobierno del D.F en donde le inventaron responsabilidades a un subdirector por actos del delegado, “de verdad está 4 niveles más abajo y los actos son de su superior, él no puede ser responsable de lo que hace su superior”.

Indicó que son comunes todavía estas situaciones en el actual gobierno federal ya que en materia de licitaciones públicas no se están verificando, las que ordena el 134 de la Carta Magna y si no se verifican, entonces el ejercicio del presupuesto tiene una cierta dificultad de justificación porque se deben de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento, según dice el 134.

“Sin licitaciones no se garantiza se paga más o no se obtienen los mejores bienes, y esto es en detrimento de la población, del pueblo mexicano que es el que sufraga todo con sus contribuciones”.

Dijo que vio sanciones bien justificadas que se aplicaron los subsecretarios, subprocuradores, directores generales.

Cuestionado sobre la finalidad de hablar a estudiantes de derecho sobre el tema, el ponente explicó que el juicio de amparo es una forma de protección de cualquiera que sea afectado por una venganza política y los estudiantes deben saber que existe esa herramienta.

“El juicio de garantías es el que nos protege de cuando alguien abusa del poder, ya sea por corrupción o por querer perjudicar a alguien aduciendo una corrupción que no se suscitó, no existió y que no se puede acreditar de ninguna manera”.

Por último, el conferencista dijo que en esta falta han incurrido todos los gobiernos y ahora con MORENA también está sucediendo.