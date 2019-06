Aprueba Cabildo cambio de nombre del Bulevar Cavazos Lerma por el de Laguna de Champayán

*Concejales altamirenses también aprueban inicio de trabajos para revertir a favor del Ayuntamiento de Altamira el bien inmueble destinado al mercado municipal

Designándole un nombre que identifique a los habitantes de Altamira con su historia y tradiciones y tomando en cuenta la opinión de los altamirenses, por acuerdo de cabildo será cambiado el nombre del Bulevar Manuel Cavazos Lerma por el de Bulevar Laguna de Champayán.

Lo anterior se determinó en la sesión ordinaria de cabildo número 14, presidida por la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, y para la propuesta y discusión del punto se contó con la comparecencia del cronista de la ciudad, Francisco Castellanos Saucedo.

Castellanos Saucedo detalló en su intervención que para el cambio de nomenclatura, se realizaron reuniones con las direcciones de Tránsito y Vialidad, Turismo y Protección Civil, así como con el Departamento de Ingeniería Vial , además de encuestas entre la ciudadanía para tal efecto.

De acuerdo a los resultados de las mismas, el 98 por ciento de mil ciudadanos a los que se les cuestionó, se mostró a favor del cambio de nombre del Bulevar Manuel Cavazos Lerma por el de Bulevar Laguna de Champayán, al considerar que le dará mayor arraigo e identidad a las familias altamirenses.

Al ser sometido el punto a votación, los concejales aprobaron por unanimidad el cambio de nomenclatura.

De igual manera, el cabildo autorizó de manera unánime el inicio de los trabajos para revertir a favor del Ayuntamiento de Altamira el bien inmueble destinado al mercado municipal, entregado en donación a favor el Patronato Pro Construcción del Mercado Municipal de la Ciudad de Altamira, Tamaulipas A.C., contándose para ello con la intervención del secretario del Ayuntamiento, Cuauhtémoc Zaleta Alonso, y del director Jurídico, Sergio Alberto Enríquez Roque.

El citado centro de abasto cuenta con 173 locales, de los cuales, solo 53 están ocupados mientras que 120 permanecen cerrados.

Se indicó que en virtud de que el Mercado Municipal no se encuentra funcionando al cien por ciento, situación que impera desde el año de 1997, lo que rebasa en exceso el plazo establecido desde un principio para su operación (que fue de 2 años), aunado a la señalado por la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Santander de Altamira A.C., en el sentido de que el patronato no ha cumplido con el convenio establecido y no se cuenta con certidumbre jurídica, se aprobó para que se revierta a favor del Ayuntamiento de Altamira el bien inmueble correspondiente.