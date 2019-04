Artesanos no se saldrán de la bajada Juárez; piden certeza jurídica

María de Jesús Cortez

Artesanos del caracol no dejarán la bajada Juárez hasta que mediante notario público les den certeza jurídica de que les respetarán su lugar en el corredor turístico.

Así lo dijo en entrevista el dirigente de los veinticinco artesanos que trabajan desde hace 60 años en la bajada Juárez.

“Estamos platicando eso, aún no hay nada”.

Ante la aprobación en cabildo de su reubicación, el dirigente dijo: ” el cabildo no es el dueño de Tampico no es el dueño de la ciudad”.

Sin embargo el informante dijo que ven con buenos ojos que los reubiquen de manera temporal hacia los portales pero siempre dejando en claro que eso será si se los dan por escrito y firmado ante Notario Público.

“Todavía tenemos que platicar algunas cosas como la seguridad jurídica”.

Carlos Pavón indico que deben hablar ante Notario acerca de lo que el ayuntamiento les va a dar.

“Que nos digan qué nos van a dar en definitiva. No basta con que lo digan y nosotros no iremos al nuevo mercado. La propuesta es la periferia, el área de turismo, arriba del mercado no porque es un mercado tradicional y nosotros trabajamos desde las seis de la mañana hasta las diez u once de la noche y un mercado trabaja de siete de la mañana a cinco o seis de la tarde”.

El líder de los artesanos reconoce que Tampico tiene que progresar y dijo que si para ello deben quitarse ellos están de acuerdo.

“Nada más queremos seguridad jurídica para quedar dentro de lo que es turístico, que es Aduana, Juárez y Héroes de Nacozari”.

Indicó que son veinticinco los artesanos del caracol de la bajada Juárez mismos que serían reubicados. “Si ya lo aprobaron por cabildo bueno, vamos a platicar lo último”.

Para ellos, la mejor área es la bajada Juárez donde dice que tienen más de 60 años, lamentan la reubicación pero están conscientes de que Tampico debe progresar y ellos también quieren hacerlo.