Asegura ex alcaldesa que no hay motivo para investigarla.

Por OMAR Lara

Cd. Madero, Tamaulipas.- La ex alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, aseguró no hay razón para una investigación sobre su administración, esto al darse a conocer la integración de una comisión especial para ello.

“Opino que no hay razón pero que la integren, que le busquen, si tuviera algo que temer no anduviera en todos lados y que la gente me saludara”.

Dijo tener la fortuna que pocos ex alcaldes han podido, de andar en la calle y que nadie le haga un reclamo o le demande alguna falta.

“Tengo la fortuna que han tenido pocos ex alcaldes de poder andar en la calle, en todos lados y hasta ahorita nadie me ha aventado un tomatazo o un huevazo ni me ha gritado ratera”.

Peraza Guerra, subrayó que la pueden investigar pues está segura de que no encontrarán nada fuera de lo reglamentado y puntualizó todo el equipo con el que trabaja el actual gobierno municipal es el que dejó la administración que ella encabezó, señalando “Ya hubiese yo querido recibir una administración así”.