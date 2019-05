Asegura Karla Mar que apostarle a los jóvenes es la mayor inversión

Apostarle a los jóvenes es la mayor inversión para sacar a Tamaulipas adelante, para ser aliados, trabajar en conjunto y que nuestro Estado siga creciendo cada vez más.

Karla Mar Loredo, candidata del Partido Acción Nacional a la Diputación Local por el Distrito 19, señaló lo anterior en el marco de un foro con jóvenes universitarios al que asistieron los candidatos del PAN en el sur de Tamaulipas.

“Yo también soy fruto de una beca, no me alcanzaba para el pasaje, caminaba un largo trayecto bajo el frío y la lluvia para poder tomar el autobús”, señaló la abanderada blanquiazul.

Por eso, me parece incorrecto que no haya oportunidades de empleo apropiadas para los jóvenes, me parece incorrecto que la clase política tenga más privilegios que la gente que trabaja y se esfuerza cada día, aseveró Mar Loredo.

Añadió que debe haber un mayor presupuesto para la educación, para las universidades que abrazan a cualquier persona, aunque tenga recursos limitados, pero que les den la posibilidad de prepararse para tener un empleo digno y buscar el sustento para sus familias.

Comentó que se debe seguir trabajando para salir adelante, “Tamaulipas cambió y asi lo demuestran los datos, pues se ha crecido en educación y en el combate a la pobreza”.

Finalmente, dijo, “ustedes son jóvenes y deben valorar las ofertas políticas y deben ver quién está pensando en ustedes, quién le está dando oportunidades a los jóvenes y quién quiere llevar su visión al Congreso”.