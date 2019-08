Aumentan casos de abuso sexual contra niños: DIF Tamaulipas

*Sólo 1 de 10 denuncias… Detectan autoridades que en 85% de los casos de abuso sexual a infantes el agresor está en el entorno familiar y luego le sigue vecinos o allegados a la víctima

María de Jesús Cortez

Al señalar que sólo uno de diez casos de abuso sexual contra menores de edad se denuncia ante las autoridades competentes y que del total un 85 por ciento de los agresores están en el entorno familiar y a ellos les siguen vecinos o personas allegadas a víctima, el Sistema DIF Tamaulipas arrancará un programa de prevención en donde capacitarán a maestros de escuelas y a personal de Sector Salud para que detecten y denuncien los casos.

Fue al término de la inauguración de la Estancia de Cuidado Diario del Adulto Mayor ubicada en Colinas de San Gerardo, en esta ciudad, que la presidenta estatal del DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca reveló que cada vez son más los casos de ese tipo que les reportan y que provienen muchas veces de personas de quienes lo que los niños esperan es amor, cariño y protección.

“Vamos a trabajar con maestros y con personal de Sector Salud para darles las mejores herramientas para que estén capacitados para detectar y denunciar los casos que les lleguen, su denuncia será anónima y de esa forma proteger a los niños”, indicó.

Dijo que trabajarán mediante videos que mostrarán de manera semanal en escuelas, desde kinder y primaria, para enseñarlos a que detecten cuando son víctimas de algún abuso y también trabajarán por el lado jurídico.

Mariana Gómez agregó que son muchos casos los que llegan a los DIF de todos los municipios y puso como ejemplo que en Ciudad Victoria pueden llegar tres casos en una semana o dos en un mes, “varía, pero de todo el estado donde más casos se dan es en Reynosa por ser ciudad fronteriza y por su tamaño y en el sur también por ser grande”.

Dice que es el vecino en la mayoría de los casos o algún familiar el que denuncia pero consideró importante también darle responsabilidad a las personas que cuidan a esos niños pues muchas veces, indicó, saben, presienten y no hacen nada para ayudarlos sino que para ellos es más fácil hacer como que no pasa nada y eso, recalcó, es lo más grave y por eso están trabajando en ello.

En las estadísticas que maneja en cuanto a denuncias, el DIF Tamaulipas revela que sólo 1 de 10 casos llegan a las autoridades y tan sólo el año pasado fueron más de mil.

“Es grave y triste, necesitamos muchísimo la prevención y trabajaremos con el nuevo Congreso del Estado ya que entren para ver de qué manera podemos trabajar para que no sean lentos los procesos para los culpables”, enfatizó.

En cuanto a si se dan detenciones en esos casos, la presidenta estatal del DIF mencionó que sí hay muchísimas detenciones y algunos otros están en proceso porque tardan a veces, “por eso queremos agilizar porque los casos de abuso sexual suceden muy recurrentemente y si ven que se toman acciones legales contra ellos se van a frenar”.

Por último, la esposa del Gobernador reconoció que no se da el número de detenciones que quisieran porque a veces el menor no quiere declarar o en lo que se decide no se hace justicia a tiempo.