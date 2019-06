Aumentan servicios de urgencias privados por carencias en los hospitales públicos

*Urgen a diputados federales intervenir para no lesionar bolsillos de gente de escasos recursos que teniendo derechohabiencia se ven obligados a ir a hospitales particulares

María de Jesús Cortez

Es necesario y urgente que los diputados federales gestionen recursos para apoyar a los Estados en materia de salud pues los recortes presupuestales de la Federación han afectado a los hospitales del Estado y ello repercute en la ciudadanía que debe pagar servicio privado porque en hospitales públicos no hay recursos.

Bertha Salinas, directora general del hospital Cemain dijo que ellos han notado un incremento considerable en los servicios de urgencias, porque la gente dice que en los hospitales públicos no los atendieron.

“Todos sabemos el problema que están teniendo las instituciones de salud pública y ahora que se retiró Germán Martínez del IMSS dijo que a él le dolía mucho porque esto repercutiría y la gente caería en manos de la parte privada de Sector Salud y yo creo que no es así. El gobierno debe preocuparse por tener bien sus instituciones de salud y no el retroceso que hemos visto”, indicó la profesionista de la medicina.

Indicó que en los últimos meses han visto mayor cantidad de problemas porque cada vez llega más gente al área de urgencias del hospital que dirige.

“Porque no los atendieron en el IMSS o en otro hospital no había recursos o camas o no los atendieron en hospitales del estado porque tampoco hay recursos, en fin”, aseveró.

Bertha Salinas no habló de una estadística sobre cuánto se ha incrementado este servicio por esa causa, pero sí dijo que cada vez son más. “¿Ahora, a quién se golpea con esto? Al bolsillo de la población porque deben pagar por un servicio cuando tienen derechohabiencia en otro y ahora, ustedes saben que ahora con las resoluciones que tomó el gobierno federal todo el que tenía una póliza de Seguro Popular que ya venció no se ha renovado porque se harán cambios?’. cuestionó.

Dijo que al gobierno le es fácil decir que están trabajando y que en seis meses les hablarán del cambio pero no se preguntan ‘y en esos seis meses qué?’

Hizo ver que recortan recursos federales a los Estados y sufren los hospitales generales que dependen de esos recursos que venían de la gran bolsa de dinero hacia el Seguro Popular pero cada vez recortan más, señaló, porque tienen menos gente inscrita en el Estado.

La doctora reconoció el esfuerzo que está haciendo el estado de Tamaulipas por sostener la situación y ha dado partidas para reforzar a hospitales pero es importante, recalcó, ver las cosas con sensatez,

Hizo un llamado a los diputados federales a que apoyen a la ciudadanía en el tema de salud, “Los legisladores deben tocar puertas o ver qué se está decidiendo en el Congreso y no haya decisiones tan atropelladas en gobierno federal que nos dé problemas a nosotros”.