Autoridades sin poder disolver reuniones.

Cd. Madero, Tamaulipas.- Para las autoridades municipales de Ciudad Madero, es difícil evitar se realicen reuniones o festejos durante esta pandemia, no sólo porque la gente no quiere entender que no deben llevarse a cabo, sino porque en la mayoría de las ocasiones no pueden intervenir.

La regidora Sandra Patricia Cruz Moreno, señaló que en la mayoría de las ocasiones, los festejos o reuniones se realizan en casas particulares, por lo que la autoridad no puede ingresar al ser una propiedad privada y sólo les queda conminarlos a que se retiren a sus domicilios, pero los ciudadanos no acatan esta recomendación.

Expuso que esto es una situación complicada, pues las autoridades no pueden obligarlos a que se retiren, por lo que les piden que eviten tener estás aglomeraciones por la propagación de contagios que existen de COVID.

Mencionó que solo es la conciencia de la ciudadanía lo que puede evitar este tipo de situaciones, debido a que deben ser responsables debido a la situación que se vive con el virus.

Añadió Cruz Moreno, que mientras la población no entienda y no haga caso, el número de contagios continuará en aumento.