Autorizan reabrir las guarderías del IMSS

María de Jesús Cortez

Veintiún guarderías del IMSS vuelven a trabajar tras tres meses y medio de estar cerradas; lo harán de manera normal y al cien por ciento de su capacidad pero bajo nuevos lineamientos sanitarios y trabajando muy de cerca con la Coepris.

Juan Ampacum Robledo, presidente de la Asociación Regional de Guarderías de Tamaulipas AC dijo en entrevista que los lineamientos son estrictos lo que permitirá que haya mayor cuidado a la hora de ingresar a los infantes a estas estancias.

«Hay unos lineamientos establecidos que regularán básicamente al inicio, vamos a regresar a lo mismo», indicó.

Sobre si van a trabajar al 50 por ciento de su capacidad el entrevistado dijo que no necesariamente sino que van a seguir esos lineamientos que están fijando pero que no se puede empezar todos al mismo tiempo porque aunque fuera así no van a venir porque todos están enrolados en otras actividades.

«Esta medida como quiera que sea será intempestiva para los papás es un proceso el que tiene que darse para adaptarse», añadió.

Ampacum Robledo dijo que tal vez habrá que cambiar de nuevo a la antigüita y a lo mejor los niños no quieren «es un proceso, hay que tener paciencia lo que sí es cierto es que Coepris estará trabajando muy al parejo con nosotros habrá mucha unidad ahora entre Coepris y el IMSS por el Covid».

En la zona la agrupación que preside Juan Ampacum son 21 con capacidad para 3 mil niños y dijo que tal vez baje la cantidad de infantes porque tal vez algunas mamás perdieron sus trabajos y allí ya baja la matrícula.