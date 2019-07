Avanza municipio en obras para evitar inundaciones

María de Jesús Cortez

Un cincuenta por ciento de avance lleva la obra de construcción de un muro de contención en la colonia Vicente Guerrero, sector Moscú el cual sirve para evitar inundaciones en ese sector. A la par, el municipio hace otras dos obras, una en la colonia Moctezuma y otra en la Petrolera.

Pedro Pablo Cerrillo, secretario de Obras Públicas, informó que en la obra del sector Moscú van en tiempo y forma e incluye un cárcamo de bombeo, bombas permanentes y compuertas. “Mientras las lluvias no sean extraordinarias tenemos cota de defensa rebasada no habrá remedio, va a proteger a cierto nivel pero si lo rebasa estaríamos hablando de que no sólo esa colonia sino casi todo Tampico se inundaría”, aseveró.

La inversión aplicada en la colonia Vicente Guerrero es de más de 2 millones de pesos, pero el conjunto de obras asciende a 5 millones.

“También estamos haciendo otro dren en la calle Moctezuma, ya hay uno pero es insuficiente y otra en la Petrolera que conecta la calle Misió, es un dren que resulta insuficiente, ese se va a ampliar y está por iniciar, sólo estamos por firmar un convenio con los vecinos para que dejen pasar por sus propiedades”, precisó.

El funcionario local dijo que esas obras deberán quedar listas en dos meses, y que de hecho la del sector Moscú ya está trabajando y con ello pueden controlar ya las inundaciones