Avanzan los convenios con ex empleados municipales

María de Jesús Cortez

Convenios de finiquito con treinta ex trabajadores más 16 ó 18 acuerdos verbales y cero denuncias laborales tiene registradas hasta el momento la presidencia municipal de esta ciudad que sigue exhortando a quienes fueron dados de baja a que se acerquen para llegar a un arreglo y puedan obtener su liquidación, sin dejar de lado que hay algunos casos en donde han hecho reacomodos, dependiendo del caso.

Arturo Bazaldúa Guardiola, titular del área dijo en entrevista que siguen trabajando en ese tema y esperan seguir celebrando convenios en el transcurso de la siguiente semana ante Junta de Conciliación

“Seguimos invitando a los trabajadores que fueron separados a que se acerquen con nosotros para celebrar pláticas conciliatorias y buscar un arreglo que sea idóneo tanto para el patrón (ayuntamiento) como para el extrabajador”, aseveró.

Sobre si han tenido demandas laborales derivado de estos despidos, el secretario del ayuntamiento dijo que hasta el momento no tiene conocimiento de ninguna demanda laboral pues no les ha notificado nada y expresó también que no tiene número exacto de trabajadores que fueron despedidos al inicio de esta administración.

“Hemos hecho convenios con 16 ó 18 ex empleados y verbales y digo verbales porque hasta que celebremos el convenio ante la Junta y ante ella se le pague su dinero ya la puede dar como un convenio oficial y escrito”, aseveró.

Comentó que sí hay posibilidad de algún reacomodo para algunos pues el presidente en la sesión anterior de Cabildo expresó que había posibilidad de la instalación para algunas personas pero todavía no y es lo que han comentado desde un principio que van a estudiar caso por caso pues no podrán juzgar a todos con la misma vara.

“Dependiendo cada asunto en particular, antigüedad, puesto, perfil etcétera con quién se realiza convenio y quién podría tener una posibilidad de reinstalación”.

No precisó cuánto eroga el municipio con el pago de las liquidaciones a los trabajadores. La labor de la secretaría es básicamente a través del Departamento Jurídico llevar a cabo estos convenios y velar que no se lesionen los intereses del municipio.

Dijo que está consciente de que para los trabajadores vence el término y por ello están trabajando en ello y de hecho ha habido algunas reinstalaciones pero no precisó cantidad.

Reiteró que los despidos obedecen a que encontraron una nómina demasiado gruesa y por razones de economía debieron actuar así.

“Hay trabajadores de 30 años de antigüedad Por decirlo así pero son los menos al menos unos 30 y trabajadores debe haber en ese rango”.

Por último, descartó más despidos para diciembre y recalcó que siempre han estado abiertos al diálogo.