Bajan atracos de diez a uno

* Atribuyen cambio a coordinación policial y trabajo conjunto con IP

María de Jesús Cortez

A diferencia de antes que en una sola semana se registraban hasta diez robos en donde los Oxxo y las Farmacias Guadalajara eran los principales afectados, en la actualidad sólo se da uno y eso se debe a la estrecha coordinación de las autoridades y el trabajo conjunto que hacen con el comercio establecido.

En tales términos se expresó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio porteña, Evaristo Güitrón Moreno, al señalar que lo anterior se refleja en que ahora hay una ciudad más segura.

“Hay esa coordinación necesaria para que las cosas funcionen”, dijo.

El representante de los comerciantes señaló que aprovechar los recursos de las diferentes instituciones es lo que ha dado la fortaleza de que esto funcione adecuadamente.

“El hecho de que tengan una comunicación y una coordinación hace que los esfuerzos se vean sumados”, añadió.

Reconoció que ha habido algunas problemáticas, una sola persona en donde los negocios más afectados son los Oxxo, Farmacias Guadalajara pero dejó en claro que han sido los menos.

“Ha habido una reducción muy importante.

En una semana teníamos en otras ocasiones hasta diez interacciones de los delincuentes y hoy hablamos a lo mejor de uno, es una reducción bastante importante,

la ciudad ha estado bien protegida ha habido una muy buena acción de las autoridades, la misma mesa de seguridad que tenemos que se encarga de coordinarse con las instituciones ha dado muy buenos resultados”.

Evaristo Güitrón comento al final que la vigilancia a pie sí funciona, además en la plaza de La Libertad está la torre, las bicicletas y elementos en vehículos pequeños, “hay coordinación muy precisa en zonas donde hay menos tráfico y a pie”.

Comenta que “farderos” y carteristas hoy en día ya no hay pues sólo se presentan en diciembre que es cuando hay más aglomeraciones.

También destacó que ahora hay muy buena coordinación entre los diferentes centros comerciales de la zona y una comunicación a grado de que comparten información “y podemos detectar si hay alguna banda y en coordinación con la Policía Estatal, eso ayuda mucho porque de repente me he enterado de que algún delincuente atacó la Farmacia Guadalajara y no pasaron ni 24 horas y se había tomado foto y se dio con él porque se había avisado a la autoridad y ya eso benefició que no asaltara otro negocio, entonces esa coordinación, esa buena comunicación, buena voluntad que hay de la autoridad ha ayudado mucho a que las cosas cambien”, concluyó.