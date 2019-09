Bancada panista en contra de aborto, mariguana y matrimonio igualitario

*Anticipan que no aprobarán en el Congreso del Estado esas propuestas pues van en contra de la filosofía del blanquiazul

María de Jesús Cortez

Al considerar que son políticas públicas contrarias a la filosofía del Partido Acción Nacional, PAN, Gerardo Peña Flores, diputado electo para la LXIV Legislatura del Congreso de Tamaulipas anticipó que la bancada del blanquiazul no aprobará temas como el aborto, la mariguana, el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género.

El diputado electo dijo sin embargo, que el hecho de que no compaginen con esas ideas no quiere decir que no las vayan a discutir de manera interna, pero sí fue tajante al señalar que no las aprobarán.

“En Acción Nacional las políticas públicas son muy claras y definidas y nosotros las vamos a respetar y desde luego que no las vamos a aprobar”, refirió.

Hizo recordar que la bancada panista ya realizó su primer trabajo plenario precisamente en esta ciudad y recogieron los compromisos que los hoy diputados y diputadas electos hicieron durante campaña, reiterando que les van a cumplir.

“Nosotros tuvimos conocimiento, había quien no las tenía al cien, de la filosofía de lo que son las políticas públicas de Acción Nacional y las incorporamos a nuestra plataforma y esas políticas públicas son contrarias a la manera de pensar del PAN, aunque no con eso quiere decir que no pueda discutirse internamente”, aseveró Gerardo Peña.

Recalcó que los panistas son mayoría en el Congreso y todos tienen una postura muy firme y muy definida en favor de la familia y de la vida. “Nosotros vamos a respaldar las políticas públicas en las que cree firmemente Acción Nacional y que hoy por hoy ustedes saben que hemos venido, cuando fui Secretario de Bienestar Social, hemos venido haciendo un énfasis enorme en términos de recuperar nuestro tejido social, de ponerle y darle orden a muchas cosas que desafortunadamente dejaron de practicarse como el respeto al prójimo”, detalló.

Manifestó que buscarán generar orden social a través de las estrategias del pasado (que usaron los padres de antes) y que lamentablemente dejó de practicarse y eso generó que se fuera rompiendo el tejido tamaulipeco.

“Mucho de ello fue caldo de cultivo para el crimen y la delincuencia, y hoy por hoy, que se está mejorando los índices y niveles de seguridad en Tamaulipas considero que deben de cerrar filas y no dar componentes que puedan venir a descomponer esa situación”, refirió.

Acción Nacional, dice, se ha apoyado en núcleos religiosos para transmitir valores a la sociedad y fortalecer el civismo, de conocer, respetar, amar el Himno Nacional, el Himno a Tamaulipas, situaciones que, dijo, dejaron de practicarse como muchas actividades cívicas.