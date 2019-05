Bertha Elena Sánchez: “No declinare; Oseguera es mi Amigo y Voy a Ganar”

*La Candidata a la Diputación por el Distrito XX Berta Elena Sánchez Hernández, anuncio en rueda de prensa la visita de la líder nacional de MORENA Yeidckol Polevnsky Gurwitz, para el sábado 11 a las 5:30 de la Tarde, evento que se llevara a cabo en la Unidad Deportiva de Ciudad Madero.

Por MARCELINO García CONTRERAS

Berta Elena Sánchez Hernández Candidata a la Diputación Local por el Distrito XX de Ciudad Madero, dejo muy en claro que no renunciara, ni declinara, ante el fuego “amigo” que está recibiendo en las redes sociales, y apunto de manera directa que el Alcalde de emanado de MORENA Adrián Oseguera Kernion “es mi amigo”, para rematar diciendo que en sus recorridos la gente le dice que va a ganar.

La candidata de MORENA, reconoció que existe “fuego amigo” y “golpeteo” en las redes sociales, deslindando al alcalde Oseguera Kernion, y acusando a los partidos políticos y a sus candidatos de ser los promotores de los “ataques”.

Luego aclaro que el Partido del Trabajo, ni sus candidatos, representan la Cuarta Trasformación que enarbola el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que son los candidatos de MORENA, los que trabajaran en apoyo a esa cuarta trasformación.

En el caso de Oseguera Kernion alcalde maderense, dijo que es una persona emanada de nuestro partido y que merece todo el respeto de parte de ella.

Estamos aquí dijo- Berta Elena Sánchez Hernández- la Candidata a la Diputación Local, para atajar los rumores, yo no pienso declinar, eso es falso, y eso lo propalaron personas de otros partidos.

Para finalizar explico que esperara la visita de su dirigente nacional de MORENA y después de eso vamos a arreciar nuestra campaña, que ha sido propositiva y de respeto, y no me preocupan los “rumores” porque a mí la gente me dice que voy a ganar.

En la rueda de prensa Berta Elena Sánchez Hernández, estuvo acompañada de Faustino López, senador suplente de MORENA en Tamaulipas y Presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, así como el Consejero Nacional de MORENA Gilberto Ortega Pérez, además de simpatizantes de su ptoyecto.