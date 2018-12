Busca Bejarano Reclutar a Perredistas Resentidos con Chuchos

*Pide a militantes del Sol Azteca engrosar las filas de su A.C para desde ahí darle un mejor transformación a la Izquierda

Francisco Herrera

El líder moral del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE) René Bejarano Martínez llamó a los perredistas de Tamaulipas y el país a sumarse a la izquierda transformadora y dejar de perder el tiempo en un instituto político amarillo que está liquidado y en franca crisis, esto luego de la fuerte pugna interna que existe con los “Chuchos” que, prácticamente, se apoderaron del Sol Azteca, lo que ha creado inconformidad en muchos militantes de ese partido político.

En su visita a la zona sur donde lleva a cabo reuniones con el objetivo de atraer adeptos a su asociación civil, mencionó que el país transita por una serie de cambios que impactan en el seno de los partidos políticos y en torno al PRD, manifestó que ese instituto político está prácticamente liquidado.

Añadió que MNE no busca ser un instituto político, aunque si fortalecer al movimiento de izquierda “que está en auge, pero no a través del PRD, sino de Morena”, añadió

Bejarano, resaltó que la A.C evalúa perfiles de aspirantes a un cargo público rumbo a la elección local en esta entidad con una clara visión de que ya no exista la corrupción.

Aceptó que el Movimiento Nacional por la Esperanza es un brazo político de Morena y del Gobierno Federal en el poder.

“Y por eso queremos que todo aquel que considere que ya no cabe en el partido político que está a que sea parte de la construcción de algo nuevo, que no pierdan el tiempo en querellas internas e inútiles, eso no contribuye al desarrollo político de la sociedad y de ellos mismos, esas pugnas los entretiene, los distrae”, añadió

Puntualizo que a nivel país buscan llegar a un millón de afiliados y en Tamaulipas a más de treinta mil

Con respecto al nuevo gobierno federal y los graves problemas que le heredaron, es necesario rescatar al país del atolladero económico por el que atraviesa, la grave crisis en seguridad, sin soberanía alimentaria, importación de energéticos, y los altos precios en los productos de primera necesidad, además de la pobreza, el desempleo, y para ello es necesario que los mexicanos se unan en lograr un cambio sustancial