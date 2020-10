Busca Dirigencia del Sindicato Petrolero.

César Pecero Lozano, el más viable para llegar a la Secretaría General Nacional, señalan trabajadores de la Sección Uno.

Cd. Madero, Tamaulipas.- César Pecero Lozano, ex secretario general de la sección 48 del sindicato petrolero, señaló que siempre ha estado desvinculado del ex líder del STPRM, Carlos Romero Deschamps, pues a pesar de haber estado al frente de una de las secciones, nunca fue cercano al ex dirigente.

Dijo que tiene aspiraciones para contender por la Secretaría General del Síndicato Petrolero, una vez que se emita la convocatoria correspondiente por parte del gremio.

Aseguró no ser línea de ni de Carlos Romero Deschamps, ni de nadie, por lo que va a busca el voto con la gente trabajadora y honesta del gremio, pues el presidente de la República ha sido muy claro, en el sentido que en la actualidad, no hay línea de ningun tipo para nadie.

«Sí es verdad que he estado en el sindicato, pero hoy las cosas cambian, las cosas son diferentes, se requiere tomar el camino democrático, no tiene sentido ser línea de alguien, no es verdad y se los digo a todos ustedes», acotó.

Durante su reciente visita a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde sostuvo una reunión con trabajadores, Pecero Lozano dejó en claro que existen muchos temas relevantes y a los cuales no se les ha puesto atención, como la salud de los obreros, que es de urgente atención en Petróleos Mexicanos, ya que en este momento están rebasados por el Covid-19 debido a una tardía aplicación de protocolos.

Resaltó, «estamos decididos a instrumentar los cambios que el sindicato necesita, por lo que nuestra prioridad será el establecimiento auténtico del sistema democrático en la vida sindical, por ello, nuestro compromiso es reconstruir un Pemex innovador y competitivo», recalcó el aspirante a la Secretaría General del STPRM.

Expuso ante los trabajadores petroleros, que es necesario que las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad sean representadas por gente capacitada, pues hay evidencia de la mala actuación que se tiene, al no reportar la urgencia de mantenimientos preventivos y correctivos en las diferentes instalaciones de Pemex.

Alzó la voz y pidió un alto al terrorismo sindical de parte de los líderes a los trabajadores, a fín que estos puedan elegir a través del voto libre y secreto, no a mano alzada como regularmente se hace, algo que ahora se estipula en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, por ello esperan que en noviembre existan las condiciones para renovar la Secretaría General del STPRM.

Hizo referencia a la necesidad de reformar los estatutos para dejarlos acordes a la nueva situación laboral, así como resaltó la necesidad de impulsar a los jubilados como garantes de la experiencia en Pemex, además que buscará que el sindicato tenga voz y voto en el Consejo de Administración de Pemex.

Cabe resaltar que el nombre de César Pecero Lozano, se escucha de manera más frecuente en diferentes secciones petroleras del país, con muchas de las cuales ha tenido acercamiento, brindando apoyo a quienes se han visto afectados por falta de trabajo durante esta pandemia.

Una de ellas es la Sección Uno, donde los trabajadores los ven con buenos ojos para que se convierta en el próximo Secretario General Nacional del STPRM, por lo que le brindarán el respaldo a quien les ha tendido la mano en estos momentos difíciles.