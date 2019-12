Busca Rosa González convertir a Tampico en “Puerto Mágico”

*Sería el primero en todo el país por lo que la legisladora ya trabaja en el cumplimiento de lineamientos para que la Federación lo apruebe y luego pasarlo al Congreso del Estado.

María de Jesús Cortez

La diputada local Rosa González Azcárraga está proponiendo que Tampico sea “Puerto Mágico”, y de lograrse sería el primero en el país para lo cual está preparando los lineamientos que hay que cubrir para elevar a esa categoría y lograr beneficios para la localidad.

La legisladora por el Distrito 22 dijo que está la propuesta pero es necesario primero que se la autorice la Federación para luego llegar al Congreso del Estado.

“Hay una propuesta pero necesitamos cumplir con ciertos lineamientos pero estoy segura que el año que entra los vamos a cumplir piden cierta infraestructura, cierto número de hoteles, de habitantes, la cantidad de hoteles la tenemos, estamos viendo lo demás, certificaciones y otros puntos para elevarlo y además no existe ningún puerto mágico en el país sería prácticamente el primero”, señaló.

Rosa González dijo que sería importante que Tampico lograra ese nivel y que le ayudaría mucho a crecer más y darle otro toque que atraería más al turismo y la derrama económica.

De la misma manera, la legisladora del blanquiazul comentó que recién presentó una iniciativa pidiendo a gobierno del estado que no se olviden de los dos únicos pueblos mágicos que hay en el estado que son Mier y Tula.

“Que no se olviden de ellos y que los incluyan en el presupuesto 2020 para seguir teniéndolos en el estatus de “Pueblo Mágico”. En 2019 no estos pueblos no recibieron recurso federal pero sí del Estado y el día 12 de diciembre gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca asistirá a Tula a inaugurar ciertas obras de infraestructura que hizo porque arregló una iglesia y un museo que está allí, entre otras cosas para seguir con el mismo estatus de pueblo mágico ..ojalá pudiera haber más como Gómez Farías y otros”, resaltó.

Sobre si hay acercamiento con diputados federales para que los apoyen en recuperar esos recursos para los pueblos mágicos, la legisladora dijo que aún no pero tendrán que buscarlos.

“Todavía no tenemos acercamiento con diputados federales, apenas será porque aún no revisamos presupuestos, entonces la semana que entra estaremos en Ciudad Victoria viendo presupuestos y demás y vamos a tener que acercarnos a ellos, por supuesto, sobre todo a los tamaulipecos para que peleen presupuesto para turismo y todo lo demás”, recalcó González Azcárraga.

En cuanto a la cantidad de recursos que necesita Tamaulipas en el renglón de turismo, Rosa González señaló que siempre necesita si en realidad se quiere tener siempre un lugar bonito.

“Y lo más importante la seguridad y en el sur la tenemos, hemos avanzado mucho al respecto, los empresarios gobierno del estado y mesas de seguridad han ayudado mucho en esto, somos un ejemplo a nivel nacional en la mesa de seguridad y el sur está muy bien, la parte norte del estado aún tiene sus problemas pero siguen trabajando en ello”, finalizó.