Buscarán apoyar a mujeres porteñas con mastografías

María de Jesús Cortez

Regidores de Morena buscarán conseguir una unidad móvil para llevar mastografías a las colonias y contribuir con ese apoyo a la sociedad, sobre todo a las mujeres que por alguna circunstancia no se han hecho ese tipo de estudios.

Víctor Peñaloza, regidor porteño, dijo que en base a un análisis hecho se han dado cuenta que existe alta tasa de padecimientos de cáncer de mama en las mujeres.

“Los regidores de MORENA, analizamos cada uno de los documentos que nos facilitan, sobre todo cuando tenemos que aprobar en cabildo, ahí descubrí que tenemos una tasa alta de un 20 % en nuestra ciudad en mujeres que padecen cáncer de mama por lo que puntualicé que era urgente tomar medidas preventivas y correctivas para bajar ese índice”, refirió.

Dijo que está trabajando con su equipo para presentar un proyecto al alcalde, “la idea es contar con una unidad móvil de radiología que tenga mastógrafo y conforme a nuestras estadísticas visitar las colonias en donde tenemos el alto índice de enfermedad”, detalló.

El regidor dijo ser especialista en mastografía, cáncer de mama, y es lo que quiere aportar a la comunidad.

“A parte de presidir la comisión del Instituto de la Juventud también soy vocal en el tema de la salud y voy aprovechar los conocimientos que tengo para ayudar a la ciudadanía en ese tema y espero que sea aprobado mi proyecto pero no me voy a detener ahí, si no hay recursos por cualquier razón, contaremos con nuestros diputados y senadores para bajar ese recurso.

Es en dólares, y una unidad oscila entre 8 y 12 millones de pesos”, precisó.

Por último, el entrevistado comentó que en otras partes del país lo tienen, por lo que platicaría con sus compañeros en la ciudad de México para que los apoyen pues dijo que aún falta que las mujeres se chequen.