Candidaturas de PRI para 2021 serán para los fieles al tricolor: Melhem

Édgar Melhem Salinas, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, aseguró este miércoles durante reunión con priistas del sur de Tamaulipas que en las elecciones de 2021 sus candidatos serán para quienes han sido firmes y leales al tricolor.

Lo anterior luego que desde su llegada a la dirigencia estatal del PRI han regresado priistas que se fueron a partidos como MORENA o al PAN, en búsqueda de un cargo político.

Dijo que si bien es cierto están abiertos a toda esa gente, pero definitivamente indicó que muchos que participaron en otros procesos, no necesariamente como militantes de MORENA o del PAN, pero que no participaron en campañas a favor del PRI, hoy quieren porque están desilusionados o porque no los tomaron en cuenta en otros partidos.

“O lo que les pasó a priistas en su momento, cuando éramos gobierno, no tuvieron la expectativa que ellos esperaban y hoy está pasando con gente que estuvo en MORENA o en el PAN y quieren o regresar al PRI o participar en el PRI porque a lo mejor nunca habían participado; estamos abiertos para toda esa gente definitivamente el acuerdo es darle prioridad a aquellos que han estado firmes, fieles y leales con el PRI”, aseveró.

Cuestionado sobre aquel que quiera ser candidato, respondió: “Bueno, vamos a valorarlo, van a llevar mano aquellos que estuvieron firmes en el PRI, pero no estamos cerrados, acuérdate que tenemos candidatos a diputados locales, diputados federales y alcaldes, y todos los cambios, yo creo que el tema de las alianzas, van a estar en el aire todo el 2020”, añadió.

Melhem Salinas agregó que el tema de las alianzas se definirá de acuerdo al calendario electoral en diciembre del 2020 en lo federal y en lo local en enero de 2021, pues no están descartadas.

“Vamos a considerar a quienes han sido y quieren participar, y a nuevos militantes, pues tenemos en juego muchas candidaturas, ya que en tan solo en Tampico son 4 titulares con suplentes y toda una planilla de síndicos y regidores donde considero que se tiene cabida para hacer alianza con diferentes organizaciones”.

Por ello, señaló que hoy realizaron el primer diagnóstico de lo que viene para Tamaulipas y la próxima semana se reunirá el Consejo Político Estatal en la entidad para la renovación del mismos y autorizar las convocatorias para la renovación de sus 43 Comités Directivos Municipales, y buscarán participar con candidatos de unidad en el proceso electoral del 2021.