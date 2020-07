T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

CANTUROSAS ES PRÓFUGO DE LA JUSTICIA, LO RECLAMA LA INTERPOL…

X.-EGIDIO TORRE Y SECUACES, “TENDRÁN QUE VOMITAR”…!

REZA el adagio que, “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo”, esto viene a colación “al destaparse la cloaca” del pasado Gobierno de Tamaulipas, en el que EGIDIO TORRE CANTÚ, aparece como “el cabecilla” de la banda de “presuntos maleantes” que hicieron mal uso de los recursos públicos, utilizando para ello “empresas factureras fantasmas”, cuyo tema, ya ha venido causando enorme revuelo político y dejando perplejos a los tamaulipecos, porque entre los involucrados se encuentran varios ex alcaldes como Carlos Canturosas Villarreal de Nuevo Laredo y la matamorense Leticia Salazar Vázquez, confirmándose que la Interpol, “ya tiene una ficha roja” de investigación contra el ex edil Neolaredense, motivo por el cual “Canturosas, tendrá que seguir huyendo de la justicia”, refugiado en Laredo o San Antonio, Texas.

LO ANTERIOR, fue confirmado por el Lic. Raúl Ramírez Castañeda titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado, quien al abundar en detalle, expuso que el ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo Canturosas Villarreal, cuenta con dos órdenes de aprehensión, por haberse agenciado 47 millones de pesos, delito al que éste y varios de sus ex colaboradores, irremediablemente, tendrán que responder.

EN EL Municipio de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas al terminar su período administrativo, prácticamente “se volvió ojo de hormiga”, porque sabía que, lo que hoy se ha confirmado judicialmente, tendría que emerger y por eso, desde entonces, Canturosas radica en los Estados Unidos, desde donde, este individuo “de baja calidad moral”, ha venido operando políticamente, por su afán de volver a Nuevo Laredo, en busca del poder público y político que, para su beneficio, tuvo en sus manos, pero ahora que, la Interpol “anda tras él”, con mayor razón, este corrupto político, tendrá que continuar ocultándose, como desde hace varios años lo ha visto haciendo, por temor a su interceptado y encarcelado.

CANTUROSAS, llegó al grado de desmentir que la Interpol, “tuviera una ficha roja en su contra”. Pero esto, hoy el ex edil de Nuevo Laredo, ya no podrá refutarlo y por ello, el ex Presidente Municipal de aquel puerto fronterizo, “menos querrá volver a Nuevo Laredo”, donde ha dejado ya una negra historia de corrupción e impunidad, por el escandaloso saqueo que éste, junto a varios de sus amigos cercanos, entre ellos un ex síndico y “su compadre” un ex regidor y otros, ya “están destinados a la acción judicial”.

RAÚL RAMÍREZ Castañeda, explicó ayer que, “dentro de la carpeta de investigación”, se encontraron 48 empresas que “prestaron servicios como proveedores” al Ayuntamiento que presidió Carlos Canturosas, resultando que, la mayoría de estas compañías, “no fueron localizadas” y lo marcado en las facturas, “no justificaba, los trabajados tipificados en los documentos hacendarios”, detalle por el cual ahora más que nunca, el ex Presidente Municipal de Nuevo Laredo, tendrá que seguir en calidad de prófugo del pueblo que gobernó. Porque “podría pasarle lo mismo que al ex gobernador Tomas Yarrington Ruvalcaba que, fue detenido en Florencia, Italia, porque se habla que, “hay oros pendientes millonarios más” que este dejo en cuentas públicas”, que están por revisarse, cuya cuestión “tendrá que salir a la luz pública”, porque esta clase de fechorías financieras, no pueden dejarse a la deriva.

LO INCREÍBLE de este engranaje de corrupción, consumados por Gobiernos Estatal y municipales pasados, “reflejan un quebranto patrimonial superior a los dos mil millones de pesos”. Y eso que apenas se han investigado actividades a solo “52 empresas factureras” de un total de cien detectadas con operaciones hacendarias irregulares, lo que viene a confirmar que, otros ex ediles de Tamaulipas como Leticia Salazar Vázquez de Matamoros, José “Pepe” Elías Leal de Reynosa, Mario de la Garza de San Fernando, Daniel Torres Espinosa de Valle hermoso, Magdalena Peraza Guerra de Tampico, Oscar Almaraz Smer y Alejandro Etiene Llano de ciudad Victoria y otros más que, seguramente “no escaparán de ser llamados a rendir cuentas”, porque dejaron temblando los Ayuntamientos que presidieron.

HAY QUE señalar finalmente que, el trabajo de investigación hacendaria que realiza la UIFE, por voz de su titular Raúl Ramírez Castañeda, ha puesto ya en grave predicamento a los ex Presidentes Municipales, mismos que, seguramente “tendrán que ponerle a la corrida”, como tradicionalmente ocurre en esta clase de escenarios, “por la mano dura” que en contra de estos mercenarios políticos, instrumenta sin tapujos, ni cortapisas la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Tamaulipas, confirmándose que, “los que la deben la tienen que pagar” y por ello, no se dude que “ya muchos ex alcaldes, tendrán que huir” y otros recurrir a los amparos de la Justicia Federal, “para intentar salir del atolladero”, pero en fin veremos que habrá de suceder sobre la marcha en torno a este interesante tema que, repito desde ayer ha dejado atónitos a los tamaulipecos.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx