Casi 2 Mil Tampiqueños Dijeron no para Participar como Funcionarios de Casilla: INE

Francisco Herrera

Casi dos mil personas que fueron insaculadas por el INE para participar como funcionarios de casilla decidieron que no habrán de integrar las mesas directivas de casillas debido a situaciones de tipo laboral, sociales y de inseguridad personal al pensar que no podrán sacar adelante la encomienda que les ofrece desempeñar la autoridad electoral.

Así lo dio a conocer el Presidente de la Junta Distrital 8 con sede en Tampico, Juan José Ramos Charre quien sostuvo que en esta segunda etapa de capacitación se ha presentado esta situación que es catalogada de normal toda vez que el INE no ha tenido que recurrir a la lista de electores.

Explicó que en todo caso la lista de reserva está antes del padrón electoral, sin embargo dicho trámite se lleva en tiempo y forma.

“Son 1909 personadas que se han sustituido de las originalmente sorteadas, y los principales motivos son que no pueden ser Funcionarios de casilla por no faltar al trabajo, razones de tipo social y la inseguridad de las personas por creer que no habrán de sacar el proceso electoral de forma adecuada”.

Reiteró que la situación es normal hasta cierto punto, sin embargo el INE ha tomado las debidas providencias para cubrir estos espacios de ciudadanos que decidieron decir no a esta invitación democrática.

“Hay una taza de remplazo del 52%, hay una lista de reserva bastante amplia para integrar las mesas directivas de casilla, sin necesidad de recurrir al padrón”.

Finalmente, comentó que a poco más de mes y medio de labor en este renglón es positiva, pues en otras elecciones el no ser funcionario de casilla ha llegado al 60 por ciento.

“No hay desbandada de funcionarios integradores de mesas directivas de casilla, aunque otros distritos tienen un porcentaje mucho menor”, apuntó